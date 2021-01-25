• 25 Ocak 2021 - 08:53 • Son Güncelleme:
Brooklyn Beckham aşk mektubunu sırtına kazıttı
Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, nişanlısı Nicola Peltz'in kendisine yazdığı aşk mektubunu sırtına kazıttı.
• 25 Ocak 2021 - 08:53 • Son Güncelleme:
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Daha önce nişanlısı Nicola Peltz'in gözlerini ve ölen babaannesinin ismini dövme yaptıran Brooklyn Beckham, bu kez de Peltz'in aşk mektubunu bedenine kazıttı.
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30'dan fazla dövmesi olduğu bilinen Beckham, nişanlısının, "Ne kadar derinden sevildiğini bilmeni istiyorum. Tanıdığım en kibar kalbe sahipsin ve umarım asla aşkın olmadan bir gün geçirmem" ifadelerini sırtına yazdırdı. Beckham'ın, bu hareketi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
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Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Beckham, paylaşımına; "Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatamam. Beni dünyanın en mutlu adamı yapıyorsun. Hayatımın geri kalanını seninle geçirebildiğim ve bu kadar çok anı yaratabildiğim için çok şanslıyım. Umarım harika bir gün geçirmişsindir çünkü bunu hak ediyorsun. Seni seviyorum bebeğim" notunu düşmüştü.
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