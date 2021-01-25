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• 25 Ocak 2021 - 08:53 • Son Güncelleme:

Brooklyn Beckham aşk mektubunu sırtına kazıttı

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, nişanlısı Nicola Peltz'in kendisine yazdığı aşk mektubunu sırtına kazıttı.

• 25 Ocak 2021 - 08:53 • Son Güncelleme:
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Daha önce nişanlısı Nicola Peltz'in gözlerini ve ölen babaannesinin ismini dövme yaptıran Brooklyn Beckham, bu kez de Peltz'in aşk mektubunu bedenine kazıttı.

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30'dan fazla dövmesi olduğu bilinen Beckham, nişanlısının, "Ne kadar derinden sevildiğini bilmeni istiyorum. Tanıdığım en kibar kalbe sahipsin ve umarım asla aşkın olmadan bir gün geçirmem" ifadelerini sırtına yazdırdı. Beckham'ın, bu hareketi sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

3NİŞANLISININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

NİŞANLISININ DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

21 yaşındaki Brooklyn Beckham, geçtiğimiz haftalarda nişanlısının yeni yaşını romantik sözlerle kutlamıştı.

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Birlikte çekilen karelerini yayınlayan Beckham, paylaşımına; "Doğum günün kutlu olsun bebeğim. Seni ne kadar çok sevdiğimi anlatamam. Beni dünyanın en mutlu adamı yapıyorsun. Hayatımın geri kalanını seninle geçirebildiğim ve bu kadar çok anı yaratabildiğim için çok şanslıyım. Umarım harika bir gün geçirmişsindir çünkü bunu hak ediyorsun. Seni seviyorum bebeğim" notunu düşmüştü.

5DÜĞÜN 2022 YILINDA OLACAK

DÜĞÜN 2022 YILINDA OLACAK

Gelecek yıl eylül ayında nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, düğünlerini ertelemişti. Aşıklar, bu durumun hem kendilerini, hem de yakınlarını riske atacağı için 2022 yılında evlenmeyi uygun görmüştü. Çift, biri Beckham ailesinin Costwolds'daki kır evinde, diğeri de Peltz'in ülkesi olan ABD'de toplam iki düğün yapacaktı.

6MÜSTAKBEL GELİNİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

MÜSTAKBEL GELİNİ HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Victoria Beckham, oğlu ile evlilik yolunda ilk adımı atan müstakbel gelini hakkında hissettiklerini anlatmıştı. Nicola Peltz hakkında konuşan Beckham, oğlu Brooklyn'i kast ederek, "Daha sevilmeye layık bir hanımla tanışmasını isteyemezdik" demişti.

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Oğlunun ruh eşini bulduğunu da sözlerine ekleyen Victoria Beckham, "Onlar çok mutlu. Nicola harika, tatlı ve kibar. O çok sevimli ve sıcakkanlı bir kadın" şeklinde konuşmuştu.

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FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM/ SPLASH NEWS/ BACKGRID USA

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