• 26 Ocak 2021 - 11:58 • Son Güncelleme:
Çiğdem Batur'dan flaş 'Kurtlar Vadisi' açıklaması!
Necati Şaşmaz'ın başrolde olduğu 'Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren Çiğdem Batur, 'Kurtlar Vadisi Kaos' ismi ile yeniden ekranlara döneceği konuşulan fenomen dizi hakkında sessizliğini bozdu.
• 26 Ocak 2021 - 11:58 • Son Güncelleme:
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Çiğdem Batur, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap yaptı. 'Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sı, hakkında merak edilenlere açıklık getirdi.
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