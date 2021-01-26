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• 26 Ocak 2021 - 11:58 • Son Güncelleme:

Çiğdem Batur'dan flaş 'Kurtlar Vadisi' açıklaması!

Necati Şaşmaz'ın başrolde olduğu 'Kurtlar Vadisi'nde 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren Çiğdem Batur, 'Kurtlar Vadisi Kaos' ismi ile yeniden ekranlara döneceği konuşulan fenomen dizi hakkında sessizliğini bozdu.

• 26 Ocak 2021 - 11:58 • Son Güncelleme:
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Çiğdem Batur, Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle soru-cevap yaptı. 'Kurtlar Vadisi'nin 'Savcı Leyla'sı, hakkında merak edilenlere açıklık getirdi.

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"Sizi bir dizi veya filmde ne zaman göreceğiz? Var mı bir proje?" sorusu yöneltilen 38 yaşındaki oyuncu, "Hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Çiğdem Batur, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara döneceği konuşulan 'Kurtlar Vadisi' dizisinde yer alacağı iddialarına ilk kez cevap verdi.

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Yıllar önce projede 'Savcı Leyla' karakterine hayat veren oyuncu, "Kurtlar Vadisi için geri dönecek misin?" sorusu üzerine, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" mesajını yazdı.

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Çiğdem Batur, "Kurtlar Vadisi'ndeki rolünü özlüyor musun?" sorusunu ise "Hakkını vererek oynadığım her rolümle gurur duyuyorum. Özlem içinde keşke barındırır" şeklinde cevapladı.

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Fenomen dizinin hayranlarının, 'Kurtlar Vadisi Kaos' ile ilgili heyecanlı bekleyişi sürüyor. Dizinin yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin henüz bir açıklama yok.

7OKTAY KAYNARCADAN POLAT ALEMDAR CEVABI

OKTAY KAYNARCA'DAN 'POLAT ALEMDAR' CEVABI

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, 'Kurtlar Vadisi'nin efsane haline gelen ilk sezonlarında birlikte rol aldığı Necati Şaşmaz ile yeniden aynı projede yer alacağı iddiasına yanıt vermişti.

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'Polat Alemdar' karakterinin, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da gizli devlet adamı olarak 'Hızır Çakırbeyli' ile irtibata geçeceği öne sürülmüştü.

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Geçtiğimiz aylarda Bebek’te görüntülenen Usta oyuncu, ısrarlı Necati Şaşmaz sorularına, “Hayır, öyle bir şey yok” diyerek son noktayı koymuştu.

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'Oktay Kaynarca'nın oynadığı 'Süleyman Çakır' karakterinin en yakın arkadaşı, Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı 'Polat Alemdar' olmuştu. 'Çakır, dizinin 2004 yılında yayınlanan 45'inci bölümünde, 'Cerrahpaşalı Halit' tarafından pusuya düşürülüp öldürülmüştü.

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