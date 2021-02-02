• 02 Şubat 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:
Deniz Akkaya'dan Coşkun Sabah'a olay gönderme!
20 yıl evli kaldığı Ceyda Okay ile 2017'de boşanan sanatçı Coşkun Sabah, hala evlilik özlemi duyduğunu söyledi. 68 yaşındaki Coşkun Sabah, gelin adayında aradığı kriterleri de sıralayınca Deniz Akkaya'dan yanıt gecikmedi.
• 02 Şubat 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:
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Son dönemdeki sözleriyle sürekli gündemde olan Coşkun Sabah, kuralını bozmadı. 2017'de boşandığı kendisinden 24 yaş küçük eski eşi Ceyda Okay'la aynı evde yaşayan 68 yaşındaki sanatçı, yeniden evlenmeye sıcak baktığını söyledi.
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"ESKİ EŞİM İLE ARAMIZDA DOSTLUK VAR"
Şehrin göbeğinde oturmaktan büyük keyif aldığını söyleyen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısındaki evlilik sözleri üzerine konuştu. Eski eşi Ceyda Okay ile yeniden nikah masasına oturup oturmayacağı sorularına "Eski eşim ile aramızda bir dostluk var ama öyle bir şey konuşmadık" yanıtını veren Coşkun Sabah, evlilik kriterlerini sıraladı.
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"35-36 YAŞLARINDA BİRİNİN OLMASI GEREKİYOR"
Sosyal medya hesabından onlarca evlilik teklifi aldığını dile getiren 68 yaşındaki şarkıcı, evleneceği kişiyle arasındaki yaş farkı konusuna değinerek, "Hayat paylaşmaktır. Evlilik müessesine çok saygı duyuyorum ve seviyorum. Yıllardır hep güzel ilişkilerim oldu. Hem fizyolojik hem ruhen güzel insanlar tanıdım. Beni her gören 49-50'sin diyor. Hücre yaşım da 49-50. O yüzden 49-50 gösteren kişilerin yanında 35-40 yaşında birinin olması gerekiyor" dedi.
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