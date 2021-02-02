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• 02 Şubat 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:

Deniz Akkaya'dan Coşkun Sabah'a olay gönderme!

20 yıl evli kaldığı Ceyda Okay ile 2017'de boşanan sanatçı Coşkun Sabah, hala evlilik özlemi duyduğunu söyledi. 68 yaşındaki Coşkun Sabah, gelin adayında aradığı kriterleri de sıralayınca Deniz Akkaya'dan yanıt gecikmedi.

• 02 Şubat 2021 - 12:21 • Son Güncelleme:
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Son dönemdeki sözleriyle sürekli gündemde olan Coşkun Sabah, kuralını bozmadı. 2017'de boşandığı kendisinden 24 yaş küçük eski eşi Ceyda Okay'la aynı evde yaşayan 68 yaşındaki sanatçı, yeniden evlenmeye sıcak baktığını söyledi.

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Hücre yaşının 49-50 arası olduğunu söyleyen Sabah, evleneceği kişinin 35-40 yaşları arasında olması gerektiğini belirtti. Sanatçının, yaş kriteri sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

3ESKİ EŞİM İLE ARAMIZDA DOSTLUK VAR

"ESKİ EŞİM İLE ARAMIZDA DOSTLUK VAR"

Şehrin göbeğinde oturmaktan büyük keyif aldığını söyleyen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısındaki evlilik sözleri üzerine konuştu. Eski eşi Ceyda Okay ile yeniden nikah masasına oturup oturmayacağı sorularına "Eski eşim ile aramızda bir dostluk var ama öyle bir şey konuşmadık" yanıtını veren Coşkun Sabah, evlilik kriterlerini sıraladı.

4KEDİCİK TARZINDA OLMAYACAK

"KEDİCİK TARZINDA OLMAYACAK"

Önemli olanın anlaşmak olduğunu vurgulayan Coşkun Sabah, "Evleneceğim kişi kültürlü olacak. Oturup kalkmasını bilecek. Öyle kedicik tarzında olmayacak. Dudakları, kaşları botokslu sevmiyorum. Ben doğallık seviyorum" diye konuştu.

535-36 YAŞLARINDA BİRİNİN OLMASI GEREKİYOR

"35-36 YAŞLARINDA BİRİNİN OLMASI GEREKİYOR"

Sosyal medya hesabından onlarca evlilik teklifi aldığını dile getiren 68 yaşındaki şarkıcı, evleneceği kişiyle arasındaki yaş farkı konusuna değinerek, "Hayat paylaşmaktır. Evlilik müessesine çok saygı duyuyorum ve seviyorum. Yıllardır hep güzel ilişkilerim oldu. Hem fizyolojik hem ruhen güzel insanlar tanıdım. Beni her gören 49-50'sin diyor. Hücre yaşım da 49-50. O yüzden 49-50 gösteren kişilerin yanında 35-40 yaşında birinin olması gerekiyor" dedi.

6BAŞKALARINA HALT ETMEK DÜŞER

"BAŞKALARINA HALT ETMEK DÜŞER"

Yaş farkı tartışmalarını saçma bulduğunu söyleyen usta sanatçı, "Görüntü baba kız gibi görünüyorsa geçiniz. Ama tablo göz estetiğine uygun düşünüyorsa başkalarına halt etmek düşer. Bu konuda başkalarının yorumlarını tanımıyorum" şeklinde konuştu.

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Sabah'ın gelin adayı kriterlerine Deniz Akkaya'dan espriyle karışık eleştiri geldi. Eski manken, ünlü sanatçının yıllardır ektirip simsiyaha boyattığı saçlarını ve fazla kilosuna göndermede bulundu.

8GÖBEĞİ SEKSİ BİR ŞEY SANMASINLAR

"GÖBEĞİ SEKSİ BİR ŞEY SANMASINLAR"

"Vallahi bizim de beylerden beklentilerimiz var" diyen Deniz Akkaya, "Öncelikle saçı mavi siyaha boyamasınlar, topik kullanmasınlar, göbeği seksi bir şey sanmasınlar" açıklamasında bulundu.

9KADINLAR DESTEK VERDİ

KADINLAR DESTEK VERDİ

Evleneceği kadında aradığı kriterleri sıralayan Deniz Akkaya'nın Sabah'la ilgili yaptığı yoruma, hem cinslerinden destek geldi. Kadınlar, "Talihsiz açıklamaya en güzel yanıt olmuş" yorumları yaptı.

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