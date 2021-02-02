Deniz Akkaya'dan Coşkun Sabah'a olay gönderme!

"35-36 YAŞLARINDA BİRİNİN OLMASI GEREKİYOR" Sosyal medya hesabından onlarca evlilik teklifi aldığını dile getiren 68 yaşındaki şarkıcı, evleneceği kişiyle arasındaki yaş farkı konusuna değinerek, "Hayat paylaşmaktır. Evlilik müessesine çok saygı duyuyorum ve seviyorum. Yıllardır hep güzel ilişkilerim oldu. Hem fizyolojik hem ruhen güzel insanlar tanıdım. Beni her gören 49-50'sin diyor. Hücre yaşım da 49-50. O yüzden 49-50 gösteren kişilerin yanında 35-40 yaşında birinin olması gerekiyor" dedi.