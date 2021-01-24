Ebru Yaşar'ın inanılmaz değişimi! İbo Show'a damga vurdu

15 YILLIK KÜSLÜK SONA ERDİ Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses ile küslüğü ile alakalı, "Ben hayatımın en heyecanlı gecesini yaşadım. Uzun yıllar sahneye ve televizyona çıktım. Ama hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Belki seni 15 sene sonra göreceğim, ondan oldu. Yemin ederim sabaha kadar uyuyamadım. Üç saatlik uykuyla geldim, haberin olsun.