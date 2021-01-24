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• 24 Ocak 2021 - 15:52 • Son Güncelleme:

Ebru Yaşar'ın inanılmaz değişimi! İbo Show'a damga vurdu

Şarkıcı Ebru Yaşar, yıllar sonra İbo Show'a konuk oldu. İbrahim Tatlıses ile 15 yıl süren küslüğün ardından programa gelen Ebru Yaşar'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.

• 24 Ocak 2021 - 15:52 • Son Güncelleme:
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Dokuz yıl aranın ardından ekranlara dönen 'İbo Show'a bu hafta Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay'ı konuk oldu. Ebru Yaşar ile İbrahim Tatlıses, 15 yıllık küslüğün ardından barıştı.

215 YILLIK KÜSLÜK SONA ERDİ

15 YILLIK KÜSLÜK SONA ERDİ

Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses ile küslüğü ile alakalı, "Ben hayatımın en heyecanlı gecesini yaşadım. Uzun yıllar sahneye ve televizyona çıktım. Ama hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Belki seni 15 sene sonra göreceğim, ondan oldu. Yemin ederim sabaha kadar uyuyamadım. Üç saatlik uykuyla geldim, haberin olsun.

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O kadar kıymetlisin benim için... Anılarımda o kadar güzel bir yere sahipsin ki... Olabilir, insanlar birbirine küsebilir, birbirlerini kırabilir. Zaten küsmek çocuk işidir. Dürüst insanlar birbirine küser. Biraz dozunu aştık sadece, zamanı uzattık. O kötü oldu. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kaldık" dedi.

4EBRU YAŞARIN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

EBRU YAŞAR'IN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Öte yandan 'İbo Show'da Ebru Yaşar'ın nostaljik görüntülerine de yer verildi. İki çocuk annesi Ebru Yaşar'ın eski görüntüleri herkesi şaşırttı.

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Estetikli haliyle çok konuşulan Ebru Yaşar'ın programda yayınlanan nostaljik görüntülere İbrahim Tatlıses'ten esprili bir yorum geldi. Ebru Yaşar'a "Değişmemişsin" diyen Tatlıses, herkesi güldürdü.

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Ünlü şarkıcının eski halini gören sosyal medya kullanıcıları ise "Estetikle ne hale gelmiş" yorumunu yaptı.

7ÖVGÜLER YAĞDIRDI

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Öte yandan İbrahim Tatlıses, eski sanatçısı Ebru Yaşar'ı "İdobay'ın kraliçesi... Senden güzel okuyan yoktur” sözleriyle övünce Yaşar, "Sizin gibi bir ses bir daha gelmeyecek. İyi ki aynı sahnede bulundum. Senin kadar şarkıdan anlayan yoktur. Yeni şarkılarımı sana dinletmek istiyorum" karşılığını verdi.

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Ardından yapım şirketi olduğu dönemde en çok masrafı Ebru Yaşar için yaptığını ve onun işlerine özendiğini söyleyen Tatlıses, "Onu bir baba kızını nasıl seviyorsa öyle severim, o yüzden harika işler yaptık birlikte" dedi.

9SADECE BENİM KLİBİMDE OYNADINIZ

"SADECE BENİM KLİBİMDE OYNADINIZ"

Bunun üzerine Ebru Yaşar da "İbrahim Bey, birçok sanatçı sizin klibinizde oynadı. Ancak siz sadece benim klibimde oynadınız" dedi. Tatlıses, Yaşar'ın çıkış parçası olan 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş'un klibinde kamera karşısına geçmişti.

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