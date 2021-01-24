• 24 Ocak 2021 - 15:52 • Son Güncelleme:
Ebru Yaşar'ın inanılmaz değişimi! İbo Show'a damga vurdu
Şarkıcı Ebru Yaşar, yıllar sonra İbo Show'a konuk oldu. İbrahim Tatlıses ile 15 yıl süren küslüğün ardından programa gelen Ebru Yaşar'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.
• 24 Ocak 2021 - 15:52 • Son Güncelleme:
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Dokuz yıl aranın ardından ekranlara dönen 'İbo Show'a bu hafta Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay'ı konuk oldu. Ebru Yaşar ile İbrahim Tatlıses, 15 yıllık küslüğün ardından barıştı.
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15 YILLIK KÜSLÜK SONA ERDİ
Ebru Yaşar, İbrahim Tatlıses ile küslüğü ile alakalı, "Ben hayatımın en heyecanlı gecesini yaşadım. Uzun yıllar sahneye ve televizyona çıktım. Ama hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Belki seni 15 sene sonra göreceğim, ondan oldu. Yemin ederim sabaha kadar uyuyamadım. Üç saatlik uykuyla geldim, haberin olsun.
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O kadar kıymetlisin benim için... Anılarımda o kadar güzel bir yere sahipsin ki... Olabilir, insanlar birbirine küsebilir, birbirlerini kırabilir. Zaten küsmek çocuk işidir. Dürüst insanlar birbirine küser. Biraz dozunu aştık sadece, zamanı uzattık. O kötü oldu. Biz 5 sene çalışıp 15 sene küs kaldık" dedi.
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