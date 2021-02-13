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• 13 Şubat 2021 - 08:09 • Son Güncelleme:

Elif Ece Uzun: Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor!

İş insanı Mehmet Tuş ile 1.5 yıl önce evlenen ve beş ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan manken Elif Ece Uzun eşinin uyuşturucu kullandığını ve kendisinden şiddet gördüğünü söyledi. Mahkemeye başvuran model, uzaklaştırma kararı aldırdı.

• 13 Şubat 2021 - 08:09 • Son Güncelleme:
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Elif Ece Uzun, ikiz çocuklarının babası iş insanı Mehmet Tuş’un defalarca fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia ederek iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

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İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Mehmet Tuş’un eşi Elif Ece Uzun’a defalarca fiziksel şiddet uyguladığı ve olayın karakola intikal ettiği anlatıldı.

3HAYATİ TEHLİKESİ VARDIR

'HAYATİ TEHLİKESİ VARDIR'

Elif Ece Uzun’un fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik ve psikolojik şiddete de maruz kaldığının belirtildiği dilekçede, “Mehmet Tuş, uyuşturucu madde kullanmaktadır. Elif Ece Uzun’un kişilik haklarına saldırı teşkil eden hakaretler etmektedir. Mehmet Tuş, eşine şiddet uygulama, tehdit, hakaret ve aşağılama içeren söylemlerde bulunma, bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verme gibi eylemleri alışkanlık haline getirmiştir. Uzun, eşiyle aynı evde yaşadığı için hayati tehlikesi vardır. Korku ve endişe duyan Elif Ece Uzun’un mahkemenizce korunmasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.

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Karara itiraz eden Mehmet Tuş ise, eşinin mankenlik camiasından uzak olduğu için mağdur rolünü oynayıp kendisine yer bulmaya çalıştığını söyledi.

5ÇOCUKLARA DA YAKLAŞAMAYACAK

ÇOCUKLARA DA YAKLAŞAMAYACAK

Talebi haklı bulan mahkeme, Mehmet Tuş’un 2 ay süreyle mağdur eşi Elif Ece Uzun’un bulunduğu ev veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi.

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Mehmet Tuş’un eşine yönelik şiddet tehdidi, hakaret gibi söylemlerde bulunmamasına karar veren mahkeme, kişisel görüşme günleri hariç çocuklarına da yaklaşmamasına hükmetti. Karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.

72019 YILINDA EVLENDİLER

2019 YILINDA EVLENDİLER

Elif Ece Uzun, iş insanı Mehmet Tuş ile Ekim 2019'da Sapanca'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girmişti. Çift, işlerinin yoğunluğundan ötürü balayını ertelemişti. Düğün törenine aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu yaklaşık 200 konuk katılmıştı.

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