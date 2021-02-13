Elif Ece Uzun: Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor!

'HAYATİ TEHLİKESİ VARDIR' Elif Ece Uzun’un fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik ve psikolojik şiddete de maruz kaldığının belirtildiği dilekçede, “Mehmet Tuş, uyuşturucu madde kullanmaktadır. Elif Ece Uzun’un kişilik haklarına saldırı teşkil eden hakaretler etmektedir. Mehmet Tuş, eşine şiddet uygulama, tehdit, hakaret ve aşağılama içeren söylemlerde bulunma, bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verme gibi eylemleri alışkanlık haline getirmiştir. Uzun, eşiyle aynı evde yaşadığı için hayati tehlikesi vardır. Korku ve endişe duyan Elif Ece Uzun’un mahkemenizce korunmasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.