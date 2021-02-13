• 13 Şubat 2021 - 08:09 • Son Güncelleme:
Elif Ece Uzun: Eşim uyuşturucu kullanıp beni dövüyor!
İş insanı Mehmet Tuş ile 1.5 yıl önce evlenen ve beş ay önce ikiz bebeklerini kucağına alan manken Elif Ece Uzun eşinin uyuşturucu kullandığını ve kendisinden şiddet gördüğünü söyledi. Mahkemeye başvuran model, uzaklaştırma kararı aldırdı.
• 13 Şubat 2021 - 08:09 • Son Güncelleme:
1
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Elif Ece Uzun, ikiz çocuklarının babası iş insanı Mehmet Tuş’un defalarca fiziksel şiddetine maruz kaldığını iddia ederek iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
3
'HAYATİ TEHLİKESİ VARDIR'
Elif Ece Uzun’un fiziksel şiddetin yanı sıra ekonomik ve psikolojik şiddete de maruz kaldığının belirtildiği dilekçede, “Mehmet Tuş, uyuşturucu madde kullanmaktadır. Elif Ece Uzun’un kişilik haklarına saldırı teşkil eden hakaretler etmektedir. Mehmet Tuş, eşine şiddet uygulama, tehdit, hakaret ve aşağılama içeren söylemlerde bulunma, bedensel ve ruhsal bütünlüğüne zarar verme gibi eylemleri alışkanlık haline getirmiştir. Uzun, eşiyle aynı evde yaşadığı için hayati tehlikesi vardır. Korku ve endişe duyan Elif Ece Uzun’un mahkemenizce korunmasını istiyoruz” ifadeleri yer aldı.
5
7