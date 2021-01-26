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• 26 Ocak 2021 - 17:28 • Son Güncelleme:

Elizabeth Hurley'den üstsüz poz!

İngiliz oyuncu ve tasarımcı Elizabeth Hurley, 18 yaşındaki oğlu Damien'e verdiği pozlarıyla yine gündeme geldi. Daha önce de benzer paylaşımları tepki çeken 55 yaşındaki Elizabeth Hurley bildiğinden şaşmıyor.

• 26 Ocak 2021 - 17:28 • Son Güncelleme:
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Elizabeth Hurley, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecini Steve Bing ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Damien'le birlikte İngiltere'deki evinde geçiriyor.

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Sosyal medyayı aktif kullanan ve sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan 55 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

3NASIL DAYANABİLİRİM

"NASIL DAYANABİLİRİM?"

Kar yağışı sonrası evinin bahçesinde bir hırka ve bikini altıyla pozlar veren Hurley, o fotoğrafları, "Nasıl dayanabilirim?" notuyla Instagram hesabından yayınladı.

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Elizabeth Hurley'in paylaşımı yaklaşık 250 bin beğeni aldı ama aynı zamanda bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Nitekim bu pozu, 18 yaşındaki oğlu Damian'a çektirdiği belirtildi.

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Ünlü oyuncu, daha önce Instagram'da paylaştığı fotoğraflarının bazılarını eski eşi Steve Bing ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Damien'e çektirdiğini söylemiş ve bu yüzden eleştiri almıştı.

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Hurley, bikini ve mayolu pozlarını eleştirenlere, "Ben bikini ve mayo tasarlıyorum. Kendi tasarımlarımı da kendim tanıtıyorum. Bunda tartışılacak bir durum yok" cevabını vermişti.

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FOTOĞRAFLKAR: INSTAGRAM

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