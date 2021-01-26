• 26 Ocak 2021 - 17:28 • Son Güncelleme:
Elizabeth Hurley'den üstsüz poz!
İngiliz oyuncu ve tasarımcı Elizabeth Hurley, 18 yaşındaki oğlu Damien'e verdiği pozlarıyla yine gündeme geldi. Daha önce de benzer paylaşımları tepki çeken 55 yaşındaki Elizabeth Hurley bildiğinden şaşmıyor.
• 26 Ocak 2021 - 17:28 • Son Güncelleme:
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Elizabeth Hurley, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecini Steve Bing ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Damien'le birlikte İngiltere'deki evinde geçiriyor.
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