• 23 Şubat 2021 - 19:43 • Son Güncelleme:
Irina Shayk'ın sokak stili dikkat çekti
Dünyaca ünlü model Irina Shayk, oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea ile birlikte New York sokaklarında görüntülendi. Neredeyse bir giydiğini bir daha giymeyen Shayk, sokak stiliyle beğeni topladı.
• 23 Şubat 2021 - 19:43 • Son Güncelleme:
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2019'da yollarını ayıran Rus model Irina Shayk ve oyuncu Bradley Cooper, üç yaşındaki kızları Lea'nın sorumluluklarını eşit şekilde paylaşıyor.
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New York sokaklarında da podyumdaki iddiasını sürdüren Rus model, sokak stiliyle dikkat çekti. Siyahlara bürünen Irina Shayk, leopar desenli yarım şişme mont giydi. Soğuktan korunmak için siyah bir şapka takan model, koronavirüs salgınına karşı ise maske taktı.
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