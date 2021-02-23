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• 23 Şubat 2021 - 19:43 • Son Güncelleme:

Irina Shayk'ın sokak stili dikkat çekti

Dünyaca ünlü model Irina Shayk, oyuncu Bradley Cooper ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lea ile birlikte New York sokaklarında görüntülendi. Neredeyse bir giydiğini bir daha giymeyen Shayk, sokak stiliyle beğeni topladı.

• 23 Şubat 2021 - 19:43 • Son Güncelleme:
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2019'da yollarını ayıran Rus model Irina Shayk ve oyuncu Bradley Cooper, üç yaşındaki kızları Lea'nın sorumluluklarını eşit şekilde paylaşıyor.

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35 yaşındaki model, önceki gün kızı Lea'yı okuldan aldı. Shayk'ın, kızını o esnada yağan kardan etkilenmemesi için bebek arabasında taşıdığı görüldü.

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New York sokaklarında da podyumdaki iddiasını sürdüren Rus model, sokak stiliyle dikkat çekti. Siyahlara bürünen Irina Shayk, leopar desenli yarım şişme mont giydi. Soğuktan korunmak için siyah bir şapka takan model, koronavirüs salgınına karşı ise maske taktı.

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34 yaşındaki model, geçtiğimiz gün kızıyla New York sokaklarında bir yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Bu sırada kızına bir dondurma alan Shayk, sonra da kendisi gibi küçük kız çocuk sahibi olan bir arkadaşıyla buluştu.

5ANNESİNE SARILDI

ANNESİNE SARILDI

İşte o sırada minik Lea bir anda gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre ağlayan, hatta bu yüzden kıpkırmızı olan küçük kız sonra annesine sarıldı.

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Irina Shayk, bu sırada ağlayan kızını teselli etmek için ona sarılarak bir şeyler söyledi. Bunun ardından minik Lea, biraz daha sakinleşti.

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FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA

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