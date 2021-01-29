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• 29 Ocak 2021 - 09:58 • Son Güncelleme:

'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?' diye sormuştu! Mahkeme kararını verdi

O soru magazinde günlerce konuşulmuştu... Şarkıcı Tuğba Özerk’in annesi Günay Kapani'nin, eski manken Deniz Akkaya’ya açtığı tazminat davasında flaş bir gelişme yaşandı.

• 29 Ocak 2021 - 09:58 • Son Güncelleme:
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Eski manken Deniz Akkaya, 2016 yılında yorumcusu olduğu bir programda Tuğba Özerk’in annesi Günay Kapani’yi telefonla canlı yayına bağlamıştı. İkili arasında geçen konuşmada Akkaya, Kapani’ye “Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” diye şok bir soru yöneltmişti.

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Deniz Akkaya’nın bu sorusu magazinde günlerce tartışma konusu olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe veren Günay Kapani, Deniz Akkaya’dan şikayetçi olmuş ve ardından tazminat davası açılmıştı.

3TUĞBA ÖZERKTEN DENİZ AKKAYAYA AĞIR CÜMLELER

TUĞBA ÖZERK'TEN DENİZ AKKAYA'YA AĞIR CÜMLELER!

Tuğba Özerk, Akkaya'nın olay sorusundan aylar sonra bir arkadaşının Instagram sayfasında eski mankenin de fotoğrafını görünce 'deve' ve 'zavallı' şeklinde hakaret içerikli yorum yazmıştı.

4PARASI PULU KALMADI

"PARASI PULU KALMADI"

Deniz Akkaya, Tuğba Özerk'in sözleri üzerine, "O kadının sorunları var. Defalarca açtığım davaları kazandım. Parası pulu kalmadı diye açmıyordum, durumuna üzülüyorum. Ancak bu son yazdıkları avukata intikal etti. Yine mahkemede hesap verecek" ifadelerini kullanmıştı.

5GÜNAY KAPANİ DAVAYI KAZANDI

GÜNAY KAPANİ DAVAYI KAZANDI

O günden beri süren davanın son celsesi dün görüldü. Davaya Günay Kapani yerine avukatı Türker Candan katıldı.

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Akkaya’nın avukatı “Müvekkilim basın özgürlüğü çerçevesinde soru sormuştur” diyerek savunmasını gerçekleştirdi. Mahkeme, Deniz Akkaya’yı suçlu bularak, yasal faiziyle birlikte 8 bin TL tazminat ödemesine hükmederek davayı sonlandırdı.

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