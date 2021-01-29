• 29 Ocak 2021 - 09:58 • Son Güncelleme:
'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?' diye sormuştu! Mahkeme kararını verdi
O soru magazinde günlerce konuşulmuştu... Şarkıcı Tuğba Özerk’in annesi Günay Kapani'nin, eski manken Deniz Akkaya’ya açtığı tazminat davasında flaş bir gelişme yaşandı.
• 29 Ocak 2021 - 09:58 • Son Güncelleme:
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Eski manken Deniz Akkaya, 2016 yılında yorumcusu olduğu bir programda Tuğba Özerk’in annesi Günay Kapani’yi telefonla canlı yayına bağlamıştı. İkili arasında geçen konuşmada Akkaya, Kapani’ye “Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?” diye şok bir soru yöneltmişti.
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