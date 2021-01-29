'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?' diye sormuştu! Mahkeme kararını verdi

"PARASI PULU KALMADI" Deniz Akkaya, Tuğba Özerk'in sözleri üzerine, "O kadının sorunları var. Defalarca açtığım davaları kazandım. Parası pulu kalmadı diye açmıyordum, durumuna üzülüyorum. Ancak bu son yazdıkları avukata intikal etti. Yine mahkemede hesap verecek" ifadelerini kullanmıştı.