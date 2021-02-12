Kylie Jenner babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı

71 yaşındaki ünlü isim, “Cinsiyet değiştirmek hayatımda verdiğim en iyi karar. Ama her ne olursa olsun ben senin babanım. Hitap etme konusunda herkesin bir fikri var. Herkes bir şeyler söylüyor ama ben sizin babanızdım, babanızım ve bu hep böyle kalacak” ifadelerini kullandı.