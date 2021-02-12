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• 12 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:

Kylie Jenner babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı

ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner'ın, altı yıl önce cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptığı video dikkat çekti. Kylie, Caitlyn'a 'baba' demeye devam etmesi hakkında düşüncelerini sordu.

• 12 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
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Henüz 23 yaşında olmasına rağmen 'dünyanın en zengin ünlüleri' arasında yer alan Kylie Jenner, yaptığı her hareketle adından söz ettirmeyi başarıyor.

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Kardashian/Jenner ailesinin en küçük üyesi olan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde babası Caitlyn Jenner'ın YouTube kanalına konuk oldu ve babasına makyaj yaptı.

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Eski adı Bruce olan Caitlyn Jenner, 2015 yılında cinsiyet geçiş ameliyatı olmuştu. Birçok kişi, operasyonun ardından Jenner kardeşler ile babaları arasındaki ilişkinin nasıl etkilendiğini merak ediyordu.

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Operasyonun ardından Jenner kardeşler, babalarına 'baba' diye hitap etmeye devam ettiler. Kylie, makyaj sırasında eski olimpik atlet ve TV yıldızı olan Caitlyn'e bazı sorular yöneltti.

5SANA BABA DEDİĞİMDE ŞAŞIRIYORLAR

"SANA BABA DEDİĞİMDE ŞAŞIRIYORLAR"

Caitlyn Jenner, kızının "Sana 'baba' dediğimde insanların kafası karışıyor. Bunu üç yıl önce konuşmuştuk ama sen bu konuda nasıl hissediyorsun?" sorusuna yanıt verdi.

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71 yaşındaki ünlü isim, “Cinsiyet değiştirmek hayatımda verdiğim en iyi karar. Ama her ne olursa olsun ben senin babanım. Hitap etme konusunda herkesin bir fikri var. Herkes bir şeyler söylüyor ama ben sizin babanızdım, babanızım ve bu hep böyle kalacak” ifadelerini kullandı.

7BABAM BİZİ ÇOK İYİ YETİŞTİRDİ

"BABAM BİZİ ÇOK İYİ YETİŞTİRDİ"

Reality show yıldızı ve aynı zamanda kozmetik markası sahibi olan Kylie Jenner, 2015 yılında cinsiyet değiştiren babası Caitlyn ile yakın bir ilişkileri olduğunu söyledi.

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23 yaşındaki ABD'li yıldız, "Babam bizi çok iyi yetiştirdi. Hiçbir spor müsabakasını kaçırmazdık. Her gün bizi okula götürürdü. Okul, evimize 45 dakika mesafedeydi" şeklinde konuşmuştu.

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