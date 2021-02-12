• 12 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
Kylie Jenner babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptı
ABD'li magazin yıldızı Kylie Jenner'ın, altı yıl önce cinsiyet değiştiren babası Caitlyn Jenner'a makyaj yaptığı video dikkat çekti. Kylie, Caitlyn'a 'baba' demeye devam etmesi hakkında düşüncelerini sordu.
• 12 Şubat 2021 - 12:50 • Son Güncelleme:
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Henüz 23 yaşında olmasına rağmen 'dünyanın en zengin ünlüleri' arasında yer alan Kylie Jenner, yaptığı her hareketle adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Kardashian/Jenner ailesinin en küçük üyesi olan Kylie Jenner, geçtiğimiz günlerde babası Caitlyn Jenner'ın YouTube kanalına konuk oldu ve babasına makyaj yaptı.
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