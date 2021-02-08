• 08 Şubat 2021 - 16:34 • Son Güncelleme:
Nusret'in paylaşımına şok tepki! Ete şiddet uygulama
Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, olay yaratan videolarına bir yenisini ekledi. Nusret, bu kez köfte yapma şekliyle olay oldu.
• 08 Şubat 2021 - 16:34 • Son Güncelleme:
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Tuz serpme hareketiyle ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe, her paylaşımıyla sosyal medyada olay oluyor. Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı pirzola videosu ile tepkilerin hedefi olan ünlü etçi Nusret Gökçe, şimdi de köfte yaparken bir videosunu paylaştı.
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600 LİRALIK KAHVE
Güzel modellerle Dubai'deki mekanında içtiği, fiyatı 600 lira olan altınlı kahve videosunu İngilizce olarak "Herkes çok Kapuçino içsin" sözleriyle paylaşan Nusret'e, saatler içinde on bine yakın yorum geldi. Modellerden, kahvenin fiyatına kadar her detaya yorumların geldiği videoda, Gökçe'nin kadınların arasında kısa kaldığı kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
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GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Nusret Gökçe, geçtiğimiz hafta sabah kahvaltısında pirzola yediği anları, "Kahvaltım... Hep kesmişke, biraz da yemişke" sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Paylaştığı video üzerine dikkatleri üzerine çeken Nusret'e, kullanıcıları kısa süre içinde binlerce yorum yapmıştı.
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"ALTINLI ET YESEM ÇIKARMAM"
Ünlü oyuncu Gürgen Öz de Nusret Gökçe'nin bu hareketini ti'ye almıştı. Öz, "Altın para demek. Yani para yemek için para veriyorsun. Bu insanın insanlığına yabancılaşmasıdır. Altın yiyip altın çıkartacaksın. Ben mesela altın yesem yatırım olarak tutarım, çıkarmam” sözleriyle güldürdü.
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