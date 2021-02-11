• 11 Şubat 2021 - 15:55 • Son Güncelleme:
Seda Sayan'ın eniştesi kaza geçirdi! 'Sadece dua istiyoruz'
Ünlü sunucu Seda Sayan’ın eniştesi Coşkun Yıldız, Muğla'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Aldığı haberle yıkılan Seda Sayan, sevenlerinden dua istedi.
• 11 Şubat 2021 - 15:55 • Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören beldesinde yaşayan ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın eniştesi Coşkun Yıldız'ın kullandığı elektrikli motosiklete, otomobil çarptı. Kazaya sebep olan sürücü gözaltına alındı.
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KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ
Kaza sonucu Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun Yıldız'ın, kafa travması geçirerek ağır yaralandığı bilgisine ulaşıldı.
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"DUA İSTİYORUZ"
Seda Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eniştesi için dua istedi. Ünlü sanatçı, "Allah'ım mucizeni versin. Melek kalpli adam. Sadece dua istiyoruz sevenlerinden" mesajını paylaştı.
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