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• 11 Şubat 2021 - 15:55 • Son Güncelleme:

Seda Sayan'ın eniştesi kaza geçirdi! 'Sadece dua istiyoruz'

Ünlü sunucu Seda Sayan’ın eniştesi Coşkun Yıldız, Muğla'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Aldığı haberle yıkılan Seda Sayan, sevenlerinden dua istedi.

• 11 Şubat 2021 - 15:55 • Son Güncelleme:
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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören beldesinde yaşayan ünlü şarkıcı Seda Sayan’ın eniştesi Coşkun Yıldız'ın kullandığı elektrikli motosiklete, otomobil çarptı. Kazaya sebep olan sürücü gözaltına alındı.

2KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Kaza sonucu Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Coşkun Yıldız'ın, kafa travması geçirerek ağır yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

3DUA İSTİYORUZ

"DUA İSTİYORUZ"

Seda Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eniştesi için dua istedi. Ünlü sanatçı, "Allah'ım mucizeni versin. Melek kalpli adam. Sadece dua istiyoruz sevenlerinden" mesajını paylaştı.

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Yıldız'ın arkadaşlarından Celal Altınay, "Coşkun abi akşamüstü markete geldi, alışverişini yapıp dönerken kullandığı elektrikli motosiklete, termik santralde çalışan bir kadın sürücünün otomobili ile çarpması sonucu ağır yaralandı. Milas'a hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğunu öğrendik" dedi.

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Seda Sayan’ın, ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile iki yıl önce Ören’de bir villa ve restoran alarak işletmeye başladığı biliniyor.

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