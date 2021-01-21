Seray Sever eşi Eray Sünbül'den bahsederken ağladı

2019'da Milliyet gazetesinden Senem Aydın'a röportaj veren Server, "Eray Sünbül’le evliliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "İstediğim o yuvayı, çok şükür kurdum. Beş yıldır beraberiz, evleneli de bir sene oldu. Sakin, düzenli ve kendi halinde yaşayan bir çiftiz. Allah herkese benimki gibi bir evlilik ve eş nasip etsin. Çok mutluyum. Ne istediğimi bilerek, ruh eşimi bularak evlendim" cevabını vermişti.