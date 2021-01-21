• 21 Ocak 2021 - 12:44 • Son Güncelleme:
Seray Sever eşi Eray Sünbül'den bahsederken ağladı
90'lar ve 2000'lerin başında ekranın aranan isimlerinden olan Seray Sever, Uçankuş TV'de yayınlanan "Lerzan'la Çok Mutlu" programına konuk oldu, eşi Eray Sünbül ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.
• 21 Ocak 2021 - 12:44 • Son Güncelleme:
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'Doya Doya Moda' programının jüri üyelerinden Seray Sever, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Ünlü sunucu, canlı yayında eşi Eray Sünbül ile aşkını anlattı.
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2019'da Milliyet gazetesinden Senem Aydın'a röportaj veren Server, "Eray Sünbül’le evliliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "İstediğim o yuvayı, çok şükür kurdum. Beş yıldır beraberiz, evleneli de bir sene oldu. Sakin, düzenli ve kendi halinde yaşayan bir çiftiz. Allah herkese benimki gibi bir evlilik ve eş nasip etsin. Çok mutluyum. Ne istediğimi bilerek, ruh eşimi bularak evlendim" cevabını vermişti.
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