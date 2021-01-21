Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Seray Sever eşi Eray Sünbül'den bahsederken ağladı
• 21 Ocak 2021 - 12:44 • Son Güncelleme:

Seray Sever eşi Eray Sünbül'den bahsederken ağladı

90'lar ve 2000'lerin başında ekranın aranan isimlerinden olan Seray Sever, Uçankuş TV'de yayınlanan "Lerzan'la Çok Mutlu" programına konuk oldu, eşi Eray Sünbül ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

• 21 Ocak 2021 - 12:44 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

'Doya Doya Moda' programının jüri üyelerinden Seray Sever, Lerzan Mutlu'nun programına konuk oldu. Ünlü sunucu, canlı yayında eşi Eray Sünbül ile aşkını anlattı.

2ONU HİSSEDİYORSUN

"ONU HİSSEDİYORSUN"

Kendisinden 10 yaş küçük eşinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan 47 yaşındaki Sever, Eray Sünbül'ü ilk gördüğünde aşık olduğunu söyledi.

3

"Hepimiz ilişkiler yaşıyoruz. Gerçek sevgi başka bir şey, seni üzen bir şey değil. Senin başka bir parçan oluyor, zaten onu hissediyorsun. "

4İLK ÖPÜŞ...

"İLK ÖPÜŞ..."

Eray'la ilk anda biliyorduk; birbirimizin ruh eşiyiz. Bu söylenmez ama ilk öpüştür mesela... O hemen olmadı tabii önce tanıyorsun birbirini."

5EVLİLİĞE HIZLI KARAR VERDİK

"EVLİLİĞE HIZLI KARAR VERDİK"

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan Seray Sever, "Evliliğe biraz hızlı karar verdik. Her şey çok çabuk gelişti. Herkes ağlamaklı ve mutlu bir vaziyetteydi. Heyecan, mutluluk ve gözyaşı bir arada oldu” demişti.

6

2019'da Milliyet gazetesinden Senem Aydın'a röportaj veren Server, "Eray Sünbül’le evliliğiniz nasıl gidiyor?" sorusuna, "İstediğim o yuvayı, çok şükür kurdum. Beş yıldır beraberiz, evleneli de bir sene oldu. Sakin, düzenli ve kendi halinde yaşayan bir çiftiz. Allah herkese benimki gibi bir evlilik ve eş nasip etsin. Çok mutluyum. Ne istediğimi bilerek, ruh eşimi bularak evlendim" cevabını vermişti.

7EN ÇOK İSTEDİĞİ MŞEY ANNE OLMAK

"EN ÇOK İSTEDİĞİ MŞEY ANNE OLMAK"

"Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine ise "Bu işler biraz nasip olayı. Takdir-i ilahi her zamanki gibi. Çok dua ediyorum. Şu an hayatta en çok istediğim şey, anne olmak" ifadelerini kullanmıştı.

8ARTIK SÜNBÜL OLUYORUM

"ARTIK SÜNBÜL OLUYORUM"

Seray Sever, Instagram hesabından paylaştığı isteme töreninden fotoğrafına, "Artık Sünbül oluyorum. Değerli aile büyüklerimiz kocaman güzel bir aile olduk. Sevgiyle, hürmetle" notunu yazmıştı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Sigara isteğini azaltıp nikotin ve toksinlerden arındıran 9 besin

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Fatih Terim'i yıkan haber! Resmen açıklandı: Konu kapandı

Sabah uyanınca tuvalete çıkmak için yapmanız gereken 7 şey

Bu egzersizleri yaparak kalp ve akciğerin güçlenmesini sağlayın

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet