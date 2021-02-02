SEÇKİN ŞENVARDAR
• 02 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya: Cem Yılmaz'la küs değiliz ama...
Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'te bir güzellik merkezinde bakımdaydı. Ünlü oyuncu, kendisinden 18 yaş büyük komedyen Cem Yılmaz (47) ile biten ilişkisi hakkında konuştu.
SEÇKİN ŞENVARDAR
• 02 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
1
Dekolte gömleğiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.
2
Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz. Normal böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen" şeklinde konuştu.
3
5
"Biraz dışarıdaydım, dinlendim. Ufak ufak hazırlıklar başladı. O yüzden gidip geliyorum buralara. 'Bergen' projesini askıya almak zorunda kaldık. Başka gelişen işler var, onun için hazırlanıyoruz. Dijital için bir proje var ama çok başındayız. Benim de dayanacak gücüm kalmadı, hemen çalışmak istiyorum, setleri epey özledim."
6
"AŞI YAPTIRACAĞIM"
Sarıkaya "Setleri güvenli buluyor musunuz?" sorusu üzerine gerekirse aşı yaptıracağını belirterek, "Tabii tehlike hala devam ediyor, o yüzden herkesin kendi önlemlerini alması gerekiyor. Biz de normalleşmeyi bekliyoruz. Aşı neden olmasın? Onsuz çalışamayacak duruma geleceksek tabii ki olabilir" dedi.
7