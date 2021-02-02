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SEÇKİN ŞENVARDAR
• 02 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya: Cem Yılmaz'la küs değiliz ama...

Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'te bir güzellik merkezinde bakımdaydı. Ünlü oyuncu, kendisinden 18 yaş büyük komedyen Cem Yılmaz (47) ile biten ilişkisi hakkında konuştu.

SEÇKİN ŞENVARDAR
• 02 Şubat 2021 - 16:35 • Son Güncelleme:
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Dekolte gömleğiyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündem gelen 'barışma' iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like'tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabii ki küs değiliz. Normal böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen" şeklinde konuştu.

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Geçtiğimiz ay tatil yaptığı Kazdağları'nı çok sevdiğini ve ev almayı düşündüğünü söyleyen Sarıkaya, "Ev almayı düşünebilirim ancak şimdilik öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

4SERENAYIN YENİ PROJESİ

SERENAY'IN YENİ PROJESİ

Güzel oyuncu, şarkıcı Bergen'in hayatını oynayacağı film projesinin askıya alındığını ancak dijital platform için hazırlıklar yaptığını açıkladı.

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"Biraz dışarıdaydım, dinlendim. Ufak ufak hazırlıklar başladı. O yüzden gidip geliyorum buralara. 'Bergen' projesini askıya almak zorunda kaldık. Başka gelişen işler var, onun için hazırlanıyoruz. Dijital için bir proje var ama çok başındayız. Benim de dayanacak gücüm kalmadı, hemen çalışmak istiyorum, setleri epey özledim."

6AŞI YAPTIRACAĞIM

"AŞI YAPTIRACAĞIM"

Sarıkaya "Setleri güvenli buluyor musunuz?" sorusu üzerine gerekirse aşı yaptıracağını belirterek, "Tabii tehlike hala devam ediyor, o yüzden herkesin kendi önlemlerini alması gerekiyor. Biz de normalleşmeyi bekliyoruz. Aşı neden olmasın? Onsuz çalışamayacak duruma geleceksek tabii ki olabilir" dedi.

7CEM YILMAZ: KÜSMEDİK Kİ

CEM YILMAZ: KÜSMEDİK Kİ!

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir klinikten çıkan Cem Yılmaz, muhabirlerin Serenay Sarıkaya soruları karşısında, "Yok barışmadık. Küsmedik ki barışalım" açıklamasını yapmıştı.

8YENİDEN TAKİP ETTİ

YENİDEN TAKİP ETTİ

Cem Yılmaz, yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya’yı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Ünlü oyuncu ise bu hamleye rağmen eski sevgilisini takip ediyordu.

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Usta komedyen, ayrıca geçtiğimiz mayıs ayında paylaştığı Sarıkaya ile fotoğrafını silmedi. Basına yansıyan haberlerin ardından Yılmaz, Sarıkaya'yı yeniden takibe almıştı.

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HABER: SEÇKİN ŞENVARDAR / MİLLİYET

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