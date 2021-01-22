• 22 Ocak 2021 - 18:36 • Son Güncelleme:
Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusu nedir?
Son Yaz oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son Yaz kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Cuma günü ekranlara gelen Son Yaz dizisinin yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturuyor. Peki Son Yaz oyuncuları kimler? İşte Son Yaz dizisi konusu...
• 22 Ocak 2021 - 18:36 • Son Güncelleme:
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Son Yaz dizisinin senaristliğini Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur oturuyor. Son Yaz bu akşam 4.yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Ali Atay'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki Son Yaz oyuncuları kimler?
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SON YAZ AKGÜN, ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?
Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde doğdu. Ankara doğumlu olan Alperen Duymaz, Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı.2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Yıl içinde Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini canlandırdıArdından 2018 yılının sonunda ve 2019 yılında Çarpışma dizisinde "Kerem Korkmaz" karakterini canlandırdı.2021 yılında Son Yaz dizisinde "Akgün Gökalp" adlı karakteri canlandırmaktadır.
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