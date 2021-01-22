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• 22 Ocak 2021 - 18:36 • Son Güncelleme:

Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz dizisi oyuncuları, karakterleri ve konusu nedir?

Son Yaz oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son Yaz kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Cuma günü ekranlara gelen Son Yaz dizisinin yönetmen koltuğunda Burak Arlıel oturuyor. Peki Son Yaz oyuncuları kimler? İşte Son Yaz dizisi konusu...

• 22 Ocak 2021 - 18:36 • Son Güncelleme:
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Son Yaz dizisinin senaristliğini Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur oturuyor. Son Yaz bu akşam 4.yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Funda Eryiğit, Alperen Duymaz ve Ali Atay'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Peki Son Yaz oyuncuları kimler?

2SON YAZ OYUNCULARI

SON YAZ OYUNCULARI

FUNDA ERYİĞİT, ALPEREN DUYMAZ, ALİ ATAY, HAFSANUR SANCAKTUTAN, ŞEBNEM DÖNMEZ, ARİF PİŞKİN, EMRE KARAYEL, SİNAN TUZCU, SEZER KOÇ, YASEMİN YAZICI,HALİL BABÜR, ERDEM ŞANLI, YUNUS NARİN, ATA NEDİM ARMAN, CENGİZ OKUYUCU, SARP İKİLER

3SON YAZ AKGÜN, ALPEREN DUYMAZ KİMDİR

SON YAZ AKGÜN, ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde doğdu. Ankara doğumlu olan Alperen Duymaz, Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti. Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı.2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı. Yıl içinde Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini canlandırdıArdından 2018 yılının sonunda ve 2019 yılında Çarpışma dizisinde "Kerem Korkmaz" karakterini canlandırdı.2021 yılında Son Yaz dizisinde "Akgün Gökalp" adlı karakteri canlandırmaktadır.

4SON YAZ KONUSU NEDİR

SON YAZ KONUSU NEDİR?

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın’dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara’nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın’ı (Alperen Duymaz) Selim Kara’nın bizzat koruması…Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim’i; İzmir’de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün’ü ailesinin yanına İzmir Çeşme’de bulunan Adalet Sitesi’ne götürmek zorunda kalır.Selim’in beklenmeyen misafiri Akgün’ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege’de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.

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