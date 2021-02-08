Survivor'da konseyde ilginç anlar! Ayşe'den flaş hamle

İKİNCİ ELEME ADAYI HANZADE OLDU Son oy ise Hanzade'ye çıktı. Hanzade adının açıklamasından sonra yaptığı açıklamada, "Kalbimden geçeni sorarsanız bu hafta gerçekten performansımın en iyi noktasına geldiği birkaç gün yaşadım. Gideceksem de o hafta bu hafta olsun istemiyorum" dedi.