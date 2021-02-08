• 08 Şubat 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:
Survivor'da konseyde ilginç anlar! Ayşe'den flaş hamle
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 7 Şubat Pazar akşamı 22. bölümüyle ekranlara geldi. İkinci dokunulmazlık oyununun oynandığı gece 10-9 skorla kaybeden gönüllüler konseyde bir ismi potaya yolladı. Ancak dünkü eleme konseyinde Ayşe'nin Aleyna Çalışkan'ı yanına çağırıp söyledikleri herkesi şoke etti. İşte Ayşe'nin Aleyna'ya yaptığı teklif...
• 08 Şubat 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunuğu Survivor, 2021 yılında ünlüler-gönüllüler formatıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Her haftasonu dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı Survivor'da dün haftanın ikinci eleme konseyi yapıldı.
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