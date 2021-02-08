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• 08 Şubat 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:

Survivor'da konseyde ilginç anlar! Ayşe'den flaş hamle

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 7 Şubat Pazar akşamı 22. bölümüyle ekranlara geldi. İkinci dokunulmazlık oyununun oynandığı gece 10-9 skorla kaybeden gönüllüler konseyde bir ismi potaya yolladı. Ancak dünkü eleme konseyinde Ayşe'nin Aleyna Çalışkan'ı yanına çağırıp söyledikleri herkesi şoke etti. İşte Ayşe'nin Aleyna'ya yaptığı teklif...

• 08 Şubat 2021 - 13:53 • Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunuğu Survivor, 2021 yılında ünlüler-gönüllüler formatıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Her haftasonu dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı Survivor'da dün haftanın ikinci eleme konseyi yapıldı.

2KONSEYDE İLGİNÇ DAKİKALAR

KONSEYDE İLGİNÇ DAKİKALAR

İlk oyunun ünlülerin kaybettiği yarışmada potaya giden isim Doğan olmuştu. 7 Şubat Pazar akşamı da dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler ada konseyinde içlerinden bir kişiyi eleme adayı olarak gösterdi.

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Survivor'da ikinci eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımında büyük farklılıklar ortaya çıktı. 3 oy Hanzade'ye 3 oy da Baran'a çıktı. Her şey son oya kaldı.

4İKİNCİ ELEME ADAYI HANZADE OLDU

İKİNCİ ELEME ADAYI HANZADE OLDU

Son oy ise Hanzade'ye çıktı. Hanzade adının açıklamasından sonra yaptığı açıklamada, "Kalbimden geçeni sorarsanız bu hafta gerçekten performansımın en iyi noktasına geldiği birkaç gün yaşadım. Gideceksem de o hafta bu hafta olsun istemiyorum" dedi.

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Ancak konsey öncesi Ayşe'nin geçtiğimiz hafta yedeklerden gönüllüler takımına katılan Aleyna Çalışkan'a yaptığı teklif herkesi şaşırttı.

6AYŞEDEN ALEYNA ÇALIŞKANA TEKLİF

AYŞE'DEN ALEYNA ÇALIŞKAN'A TEKLİF

Konsey başlarken, Aleyna'yı yanına çağıran Ayşe, eğer Hanzade'yi yazmazsa kendinin eleme adayı çıkacağını takım arkadaşına söyledi. Bu görüntüler sosyal medyada da bir hayli konuşuldu.

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Performansı son zamanlarda yükselen Hanzade'nin beşte beş yaptığı günde potaya gitmesi ve Ayşe'nin kulis yapması bazı izleyicileri kızdırırken, bazıları da genele bakıldığında Hanzade'nin başarılı bir yarışmacı olmadığı ve gitmesi gerektiğini savundu.

8PERFORMANSI DÜŞÜK OLAN GİTSİN

"PERFORMANSI DÜŞÜK OLAN GİTSİN"

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da kaybettikleri oyun sonrası Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu, takımın yükünü taşımaktan yorulduklarını; Hanzade'nin bir sayı bile alamadığını konuşmuştu.

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Hatta Ayşe ve Aleyna, artık performansı düşük olanın adadan gitmesi gerektiğini söylemişti.

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