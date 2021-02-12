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• 12 Şubat 2021 - 11:54 • Son Güncelleme:

Tamer Karadağlı-Iraz Yıldız'dan yeni fotoğraf

Oyuncu Tamer Karadağlı ile piyanist Iraz Yıldız'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Çift, önceki gün Yıldız'ın çektiği selfie ile mutluluklarını gözler önüne serdi.

• 12 Şubat 2021 - 11:54 • Son Güncelleme:
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Tamer Karadağlı (54) ile Iraz Yıldız (24), geçtiğimiz yılın son günlerinde Nişantaşı'nda görüntülenmiş, böylece birliktelikleri belgelenmişti.

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Piyanist Iraz Yıldız, kendisinden 30 yaş büyük oyuncu sevgilisinin otomobilinde çektiği selfi'yi paylaştı. İkilinin mutluluğu fotoğrafa böyle yansıdı.

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Karadağlı'nın, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Usta oyuncunun, Ceran ile aşk yaşadığı ve sevgilisini kızıyla tanıştırdığı öne sürülmüştü.

4KESİNLİKLE REDDEDİYORUM

"KESİNLİKLE REDDEDİYORUM"

Hakkında çıkan aşk haberlerine isyan eden Karadağlı, "Kızım Zeyno'nun da yanımda olduğu iş yemeğimde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok. Didem Hanım, çok kibar, akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İş ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullanmıştı.

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Usta oyuncu, "Kendisi ile ‘sevgili’ olma durumumuz söz konusu değildir. Kesinlikle reddediyorum ve haberlerin asılsız olduğunun altını çiziyorum. Ayrıca gönül ilişkisine gireceğim bir hanım için de kızımın teyidini almam söz konusu değildir" açıklamasını yapmıştı.

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Tamer Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile 2002 yılında nikah masasına oturmuş, ünlü çiftin evliliği 2007'de sona ermişti.

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2006 yılında Zeyno adını verdikleri çocukları dünyaya gelen ikili, ayrılık sonrası dost kalmayı başarırken, zaman zaman sosyal medyada fotoğraf da paylaşıyor.

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