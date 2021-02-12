• 12 Şubat 2021 - 11:54 • Son Güncelleme:
Tamer Karadağlı-Iraz Yıldız'dan yeni fotoğraf
Oyuncu Tamer Karadağlı ile piyanist Iraz Yıldız'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Çift, önceki gün Yıldız'ın çektiği selfie ile mutluluklarını gözler önüne serdi.
• 12 Şubat 2021 - 11:54 • Son Güncelleme:
1
Tamer Karadağlı (54) ile Iraz Yıldız (24), geçtiğimiz yılın son günlerinde Nişantaşı'nda görüntülenmiş, böylece birliktelikleri belgelenmişti.
3
Karadağlı'nın, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Didem Ceran ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Usta oyuncunun, Ceran ile aşk yaşadığı ve sevgilisini kızıyla tanıştırdığı öne sürülmüştü.
4
"KESİNLİKLE REDDEDİYORUM"
Hakkında çıkan aşk haberlerine isyan eden Karadağlı, "Kızım Zeyno'nun da yanımda olduğu iş yemeğimde sosyal medya konusunda deneyimli olan Didem Ceran ile bir araya geldik. Bunda bir sorun yok. Didem Hanım, çok kibar, akıllı ve saygılı bir arkadaşımızdır. İş ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullanmıştı.
5
6
Tamer Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile 2002 yılında nikah masasına oturmuş, ünlü çiftin evliliği 2007'de sona ermişti.
7