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• 23 Şubat 2021 - 15:46 • Son Güncelleme:

Yonca Evcimik'ten eski eşine sitem: Entel dantel işlerle uğraştın

Şarkıcı Yonca Evcimik, eski eşi Harun Özakıncı ile YouTube üzerinden sohbet etti. Eski fotoğrafları yayınlayan Özakıncı'ya tepki gösteren Evcimik, "Sen kendi kıymetini bilemedin, kusura bakma! Entel dantel işlerle uğraştın" sözleriyle eski eşine sitemde bulundu.

• 23 Şubat 2021 - 15:46 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, üç yıl evli kaldığı ve 1997'de boşandığı eski eşi Harun Özakıncı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Evcimik, eski eşi ile geçmişteki anılarından bahsederken itiraflarda da bulundu.

2ENTEL DANTEL İŞLERLE UĞRAŞTIN

"ENTEL DANTEL İŞLERLE UĞRAŞTIN"

Samimi açıklamalarda bulunan Yonca Evcimik, bir dönem Özakıncı'nın saçını oksijenli su ile zorla açtığını dile getirdi.Programın bir bölümünde eski fotoğrafları yayınlayan Harun Özakıncı'ya tepki gösteren Evcimik, "Sen kendi kıymetini bilemedin, kusura bakma! Entel dantel işlerle uğraştın. Yok yönetmen olayım… Manken olsaydın daha iyiydi. Amma çok reklamını yaptın" sözleriyle, eski eşine takıldı.

3YAPTIĞIM İŞİN HER ZAMAN ARKASINDAYIM

YAPTIĞIM İŞİN HER ZAMAN ARKASINDAYIM"

Evcimik'in son çıkardığı ve çok tartışılan 'Ayıp Şeyler' adlı şarkısına destek verdiğini söyleyen Harun Özakıncı, eski eşine şu an konuyla ilgili ne düşündüğünü sordu. "Ben yaptığım işin her zaman arkasındayım" diyen Yonca Evcimik, kimsenin ne dediğiyle ilgilenmediğini sözlerine ekledi.

4ZAMANLA ANLAŞILACAK

"ZAMANLA ANLAŞILACAK"

57 yaşındaki Yonca Evcimik, konuyla ilgili şunları söyledi: En yakın arkadaşlarım şarkıya destek verip, 'Arkandayız! Helal olsun!' derken şarkıya gösterilen tepkilerin ardından korkup, bir anda geri adım attılar. Bunu kara kaplı defterime yazdım. Ben zamanla anlaşılacak bir iş yaptım. Şarkıda anlattığım ülkemizde örneklerini gördüğümüz şeylerdi. Son zamanlarda hem sanat hem iş dünyasından hemcinslerimin 'Kadın kadının düşmanıdır' açıklamalarını görüyorum.

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"Oturup bu sonuca nereden vardıklarını tartışmak lazım. Ben söylediklerimden sorumluyum, insanların anladıklarından değil. Çünkü insanların zeka seviyesiyle uğraşamayacağım bu saatten sonra. Benim anlatmak istediğim çok netti. Eleştirenlerin çoğu fake (sahte) hesaptı. Bunu yaptıran birileri vardı, ben bunları inceledim. Elbet çıkar bir gün ortaya... Benim şarkıda söylediğim her şey satır satır yaşanıyor... Ben şarkımın arkasındayım hala. Son üç, dört haftadır bir sürü insan benim bahsettiğim şeylerin altını çizmeye başladı."

6AYIP ŞEYLER OLAY OLMUŞTU

'AYIP ŞEYLER' OLAY OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in, toplumsal konuları ele aldığı 'Ayıp şeyler' adlı şarkısındaki performansı tepki toplamıştı. Rap söylemeye çalışan Evcimik'in, şarkısında kullandığı sözler de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti.

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Evcimik, şarkısında, "Sen kadınsın zekisin ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle" ifadelerini kullanıyor.

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