Yonca Evcimik'ten eski eşine sitem: Entel dantel işlerle uğraştın

YAPTIĞIM İŞİN HER ZAMAN ARKASINDAYIM" Evcimik'in son çıkardığı ve çok tartışılan 'Ayıp Şeyler' adlı şarkısına destek verdiğini söyleyen Harun Özakıncı, eski eşine şu an konuyla ilgili ne düşündüğünü sordu. "Ben yaptığım işin her zaman arkasındayım" diyen Yonca Evcimik, kimsenin ne dediğiyle ilgilenmediğini sözlerine ekledi.