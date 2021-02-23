• 23 Şubat 2021 - 15:46 • Son Güncelleme:
Yonca Evcimik'ten eski eşine sitem: Entel dantel işlerle uğraştın
Şarkıcı Yonca Evcimik, eski eşi Harun Özakıncı ile YouTube üzerinden sohbet etti. Eski fotoğrafları yayınlayan Özakıncı'ya tepki gösteren Evcimik, "Sen kendi kıymetini bilemedin, kusura bakma! Entel dantel işlerle uğraştın" sözleriyle eski eşine sitemde bulundu.
• 23 Şubat 2021 - 15:46 • Son Güncelleme:
1
Şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, üç yıl evli kaldığı ve 1997'de boşandığı eski eşi Harun Özakıncı'nın YouTube kanalına konuk oldu. Evcimik, eski eşi ile geçmişteki anılarından bahsederken itiraflarda da bulundu.
2
"ENTEL DANTEL İŞLERLE UĞRAŞTIN"
Samimi açıklamalarda bulunan Yonca Evcimik, bir dönem Özakıncı'nın saçını oksijenli su ile zorla açtığını dile getirdi.Programın bir bölümünde eski fotoğrafları yayınlayan Harun Özakıncı'ya tepki gösteren Evcimik, "Sen kendi kıymetini bilemedin, kusura bakma! Entel dantel işlerle uğraştın. Yok yönetmen olayım… Manken olsaydın daha iyiydi. Amma çok reklamını yaptın" sözleriyle, eski eşine takıldı.
3
YAPTIĞIM İŞİN HER ZAMAN ARKASINDAYIM"
Evcimik'in son çıkardığı ve çok tartışılan 'Ayıp Şeyler' adlı şarkısına destek verdiğini söyleyen Harun Özakıncı, eski eşine şu an konuyla ilgili ne düşündüğünü sordu. "Ben yaptığım işin her zaman arkasındayım" diyen Yonca Evcimik, kimsenin ne dediğiyle ilgilenmediğini sözlerine ekledi.
4
"ZAMANLA ANLAŞILACAK"
57 yaşındaki Yonca Evcimik, konuyla ilgili şunları söyledi: En yakın arkadaşlarım şarkıya destek verip, 'Arkandayız! Helal olsun!' derken şarkıya gösterilen tepkilerin ardından korkup, bir anda geri adım attılar. Bunu kara kaplı defterime yazdım. Ben zamanla anlaşılacak bir iş yaptım. Şarkıda anlattığım ülkemizde örneklerini gördüğümüz şeylerdi. Son zamanlarda hem sanat hem iş dünyasından hemcinslerimin 'Kadın kadının düşmanıdır' açıklamalarını görüyorum.
5