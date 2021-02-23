Yonca Evcimik'ten eski eşine sitem: Entel dantel işlerle uğraştın

"Oturup bu sonuca nereden vardıklarını tartışmak lazım. Ben söylediklerimden sorumluyum, insanların anladıklarından değil. Çünkü insanların zeka seviyesiyle uğraşamayacağım bu saatten sonra. Benim anlatmak istediğim çok netti. Eleştirenlerin çoğu fake (sahte) hesaptı. Bunu yaptıran birileri vardı, ben bunları inceledim. Elbet çıkar bir gün ortaya... Benim şarkıda söylediğim her şey satır satır yaşanıyor... Ben şarkımın arkasındayım hala. Son üç, dört haftadır bir sürü insan benim bahsettiğim şeylerin altını çizmeye başladı."