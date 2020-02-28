28.02.2020 - 09:23 |
'Günümüz şarkılarında duygular eksik'
'Güneşimi Kaybettim', 'Gitme', 'Beni Sensiz Bırakma', 'Bir Ömür Benimle Ol' gibi yıllarca eskimeyen hit şarkılarıyla sevenlerinin beğenisini kazanan Mithat Körler, yeni teklisi “Seni Çok Özlüyorum” ile iTunes isimli müzik platformunda bir numaraya yükseldi.
Sözü Burcu Purtun müziği Mithat Körler Ve Burcu Purtun’a ait olan şarkının klibinin yönetmenliğini ise Yiğit Küçükkibar üstlendi. Pop müzikte son dönemde yaşanan düşüşü şarkıların duygu eksikliğine bağlayan Mithat körler, “Ruhu olan eser kalıcı olandır. Müzikseverlere aşklarını, mutluluklarını acılarını hissettirmek müziğin ana amacı olmalı. Günümüzde bu eksik. Ben şarkılarımda hep bu tadı sunmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.