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17.02.2021 - 18:17 |

Hababam Sınıfı oyuncuları kim, konusu nedir? Hababam Sınıfı filmi ne zaman çekildi?

Hababam Sınıfı filmi Yeşilçam'ın en çok sevilen ve günümüzde de ilgiyle izleniyor. Rıfat Ilgaz'ın kitaplarından sinemaya uyarlanan filmde yer alan oyuncular ise diğer seri filmlerinde de başarılı şekilde yer aldı. Peki, Hababam Sınıfı oyuncu kadrosunda kimler var?

Hababam Sınıfı oyuncuları kim, konusu nedir? Hababam Sınıfı filmi ne zaman çekildi?
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Toplamda 11 Hababam Sınıfı uyarlaması bulunuyor. 1975 yapımı Hababam Sınıfı filmi ilk sinema filmidir. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi isimler başrolde yer alıyor. İlk yapım Hababam Sınıfı filmi konusu haberimizde bulunuyor.

HABABAM SINIFI KONUSU NEDİR?

Öğrencilik hayatları haylazlık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu matrak öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi’nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de dokunaklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir. Keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde. Ancak bu hükümdarlık okula atanan yeni müdür muavinin gelişiyle sarsıldığında, Hababam Sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına ve zekaya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur.,

HABABAM SINIFI OYUNCULARI

Münir Özkul Kel Mahmut

Adile Naşit Hafize Ana

Kemal Sunal İnek Şaban (karakter)

Tarık Akan Damat Ferit (hayalî karakter)

Halit Akçatepe Güdük Necmi

Feridun Şavlı Domdom Ali

Cem Gürdap Tulum Hayri

Ahmet Arıman Hayta İsmail

Cengiz Nezir Bozum Cahit

Bülent İğdiroğlu Kalem Şakir

Muharrem Gürses Okul Müdürü

Magazin Haberleri Bülteni (17 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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