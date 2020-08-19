Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğrafını paylaştı

Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinden ilk fotoğraflar geldi. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten kuralı ilk Kaan Yıldırım bozmuştu. 34 yaşındaki şarkıcı da oyuncu sevgilisi ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcının "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda. Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.

BABA OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde baba olmak istediğini söylemişti. Yakışıklı oyuncu, "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Yıldırım, 2016'da Ezgi Eyüboğlu ile evlenmiş, geçtiğimiz yıl da sessiz sedasız boşanmıştı.