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19.08.2020 - 17:08 |

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğrafını paylaştı

Geçtiğimiz şubat ayından beri aşk yaşayan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, birlikteliklerini ilan etti. Güzel popçu, Yıldırım ile fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'la fotoğrafını paylaştı
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Bu yılın sürpriz aşklarından olan Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinden ilk fotoğraflar geldi. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten kuralı ilk Kaan Yıldırım bozmuştu. 34 yaşındaki şarkıcı da oyuncu sevgilisi ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü şarkıcının "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda. Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında" notuyla yaptığı paylaşım takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırımla fotoğrafını paylaştı

BABA OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ 
Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde baba olmak istediğini söylemişti. Yakışıklı oyuncu, "Doğru zamanda baba olmak isterim. Aile çok önemli bir şey. Benim de babamla aramdaki ilişki çok iyidir" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Yıldırım, 2016'da Ezgi Eyüboğlu ile evlenmiş, geçtiğimiz yıl da sessiz sedasız boşanmıştı.

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırımla fotoğrafını paylaştı

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