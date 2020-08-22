Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Hadise'nin Vücut Dili 'Aşığım' Diyor" başlıklı yazısı şöyle:

"(Tabii ki biri olacak hayatımda, ama evet, aşığım arkadaşlar. Birisi var hayatımda hiç demedim. Demeyeceğim de. Hiç olmayacak bu. Çünkü öyle bir insan değilim. Instagram’da sevgilimi asla takip etmeyeceğim. Asla resim koymayacağım. Ben o insan değilim. Olanlara da saygım sonsuz. Onu da söyleyeyim.)

Yeni bir aşka yelken açsa da bunu özelinde yaşayıp, kamuoyu ile paylaşmayacağını kameralar karşısında açıklayan ünlü kim mi? Hadise. Şarkıcı bu sözleri söylediği dokuz ay önce Kaan Yıldırım yoktu hayatında, ama şimdi var.

Kaan Yıldırım aşkı Hadise’nin ayaklarını öylesine yerden kesmiş olacak ki, şarkıcı bu konuda söylediklerini unuttu ve 'Asla yapmam' dediklerini yaptı.

Bu poza iyi bakın

El ele tutuşup başını yasladığı Yıldırım’la fotoğrafını Instagram’ında paylaştı. Hadise, nazar boncuğu koyduğu fotoğrafın altına şunları yazdı:

'Yanımda... Sağımda, solumda, ufkumda.Yanında... Yazında, kışında, tüm baharlarında.'

Ne Aşkım Kapışmak gibi ‘vücut dili uzmanı’yım, ne de Mehmet Coşkundeniz gibi ‘aşk doktoru’!

Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım’a aşkını ilan ettiği fotoğrafını yorumlamak için de ‘uzman’ olmaya gerek yok. Çünkü Hadise’nin vücut dili bas bas bağırıyor 'Kaan Yıldırım’a sırılsıklam aşığım' diye.

Tecrübelerime dayanarak söylüyorum; böyle bir şeydir aşk. Ayaklarınızı yerden keser, gözünüz aşkınızdan başkasını görmez, “Asla yapmam” dediğiniz her şeyi yaptırır size aşk.

NOT: Hadise de çoğu ünlü gibi sevgilisiyle ilk fotoğrafını Instagram’da kalıcı post olarak değil, ömrü 24 saat olan ‘story’de (hikaye) paylaştı."