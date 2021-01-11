Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi oyuncuları kim? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu, oyuncu kadrosu
Harry Potter film serisinin devam filmlerinden Azkaban Tutsağı konusuyla dönemin ve şu anın en çok izlenen filmleri arasında bulunuyor. 2004 ABD yapımı filmin başrollerinde yine Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson yer alıyor. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi detayları haberimizde.
Serinin üçüncü filmi olarak izleyici karşısına çıkan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nın yönetmeni Alfonso Cuarón, senaristi Steve Kloves’dur. Devam filmi ise Ateş Kadehi'dir. Bu defa Harry, Azkaban'daki Sirius Black'in hedefindedir. Fantastik-macera türündeki Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi oyuncu kadrosu...
HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ KONUSU
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'ında, Harry, ünlü büyücü hapishanesi Azkaban'dan kaçan katil Sirius Black'in hedefidir. Azkaban'ın bekçiliğini yapan korkunç Ruh Emiciler, Black'in peşindedirler. Tehlikelere rağmen Harry Hogwarts'a geri döner fakat velisinin izni olmadığı için Hogwarts yakınlarındaki Hogsmeade'e (büyücü kasabası) gidemez. Fred ve George Weasley Harry'e Hogwarts'ın içindeki ve dışındaki gizli geçitleri ve insanların nerelerde olduklarını gösteren Çapulcu Haritası adında sihirli bir harita verirler. Harry görünmezlik pelerinin giyerek gizli bir tünelden geçip Hogsmeade'e varır.
Harry'ye yeni yılda, bir Quidditch maçında parçalanan Nimbus 2000'in yerine bir Ateşoku hediye edilir. Harry, Sirius Black'in kendi vaftiz babası ve babasının da en iyi arkadaşı olduğunu öğrenir. Ayrıca Sirius Black Potter'ların sır tutucusudur. Harry, Sirius'un anne ve babasının yerini Voldemort'a söylediğini ve ailesinin arkadaşı olan Peter Pettigrew'la birlikte 12 muggle öldürdüğünü düşünür. Bu nedenle ondan intikam alma planları yapar. Fakat gerçek sır tutucunun Peter Pettigrew olduğu ve sırrı Voldemort'a onun söylediği anlaşılır. Böylece Sirius aklanamaz.Çünkü Pettigrew kaçar.
HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI OYUNCULARI
Harry Potter - Daniel Radcliffe
Ron Weasley - Rupert Grint
Hermione Granger - Emma Watson
Argus Filch - David Bradley
Madam Rosmerta - Julie Christie
Rubeus Hagrid - Robbie Coltrane
Filius Flitwick - Warwick Davis
Dean Thomas - Alfred Enoch
Draco Malfoy - Tom Felton
Albus Dumbledore - Michael Gambon
Ernie Prang - Jimmy Gardner
Pansy Parkinson - Genevieve Gaunt
Vernon Dursley - Richard Griffiths
Cornelius Fudge - Robert Hardy
Gregory Goyle - Josh Herdman
Stan Shunpike - Lee Ingleby