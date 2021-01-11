Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi oyuncuları kim? Harry Potter ve Azkaban Tutsağı konusu, oyuncu kadrosu

Serinin üçüncü filmi olarak izleyici karşısına çıkan Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'nın yönetmeni Alfonso Cuarón, senaristi Steve Kloves’dur. Devam filmi ise Ateş Kadehi'dir. Bu defa Harry, Azkaban'daki Sirius Black'in hedefindedir. Fantastik-macera türündeki Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filmi oyuncu kadrosu...

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI FİLMİ KONUSU

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı'ında, Harry, ünlü büyücü hapishanesi Azkaban'dan kaçan katil Sirius Black'in hedefidir. Azkaban'ın bekçiliğini yapan korkunç Ruh Emiciler, Black'in peşindedirler. Tehlikelere rağmen Harry Hogwarts'a geri döner fakat velisinin izni olmadığı için Hogwarts yakınlarındaki Hogsmeade'e (büyücü kasabası) gidemez. Fred ve George Weasley Harry'e Hogwarts'ın içindeki ve dışındaki gizli geçitleri ve insanların nerelerde olduklarını gösteren Çapulcu Haritası adında sihirli bir harita verirler. Harry görünmezlik pelerinin giyerek gizli bir tünelden geçip Hogsmeade'e varır.

Harry'ye yeni yılda, bir Quidditch maçında parçalanan Nimbus 2000'in yerine bir Ateşoku hediye edilir. Harry, Sirius Black'in kendi vaftiz babası ve babasının da en iyi arkadaşı olduğunu öğrenir. Ayrıca Sirius Black Potter'ların sır tutucusudur. Harry, Sirius'un anne ve babasının yerini Voldemort'a söylediğini ve ailesinin arkadaşı olan Peter Pettigrew'la birlikte 12 muggle öldürdüğünü düşünür. Bu nedenle ondan intikam alma planları yapar. Fakat gerçek sır tutucunun Peter Pettigrew olduğu ve sırrı Voldemort'a onun söylediği anlaşılır. Böylece Sirius aklanamaz.Çünkü Pettigrew kaçar.

HARRY POTTER VE AZKABAN TUTSAĞI OYUNCULARI

Harry Potter - Daniel Radcliffe

Ron Weasley - Rupert Grint

Hermione Granger - Emma Watson

Argus Filch - David Bradley

Madam Rosmerta - Julie Christie

Rubeus Hagrid - Robbie Coltrane

Filius Flitwick - Warwick Davis

Dean Thomas - Alfred Enoch

Draco Malfoy - Tom Felton

Albus Dumbledore - Michael Gambon

Ernie Prang - Jimmy Gardner

Pansy Parkinson - Genevieve Gaunt

Vernon Dursley - Richard Griffiths

Cornelius Fudge - Robert Hardy

Gregory Goyle - Josh Herdman

Stan Shunpike - Lee Ingleby