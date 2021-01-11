Hatice'den İvana Sert’e: Ticaret evliliği yapıp sonra haraca bağlıyorsun

İvana Sert, geçtiğimiz günlerde velayeti kendisinde olan oğlu Ateş'e verdiği nafakayı artırması için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı. Sert, "Eski eşimin maddi durumu Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen, çocuğa ödediği nafaka yetersizdir" diyerek oğlunun 5 bin lira olan nafakasının 15 bin liraya çıkarılmasını istedi.

"ÇOCUK SENİN!"

Ivana Sert, eski eşi Yurdal Sert'in "İşlerim yolunda gitmiyor" şeklindeki savunmasına, "Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız, bu kadar yani" karşılığını verdi.

41 yaşındaki ünlü isim, "Ben nafakayı az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin!" dedi.

İvana Sert, "Ben çocuğum için çalışıyorum. Ömrümü veriyorum ve herkes de böyle yapmalı bence. Baba olarak değerlendirsinler bu konuyu. Eşine vermiyorsun zaten nafakayı, çocuk için veriyorsun" ifadelerini kullandı. 2004'te dünyaevine giren Yurdal Sert ve İvana Sert'in evliliği dokuz yıl sürmüştü.

"BU HARACA BAĞLAMAK!"

Şarkıcı Hatice ise sosyal medya hesabında Sert'i şu sözlerle eleştirdi: "Bu, ticaret evliliği yapıp, sonra haraca bağlamak, başka bir şey değil. Nafaka alamayacağını düşündüğün adama çocuk yapmayacaksın o zaman."