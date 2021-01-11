MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hatice'den İvana Sert’e: Ticaret evliliği yapıp sonra haraca bağlıyorsun
11.01.2021 - 11:53 |

Hatice'den İvana Sert’e: Ticaret evliliği yapıp sonra haraca bağlıyorsun

Şarkıcı Hatice, oğlu Ateş'in 5 bin lira olan nafakasını 15 bin liraya çıkarmak için eski eşine dava açan İvana Sert'e tepki gösterdi. Hatice, "Nafaka alamayacağını düşündüğün adamdan çocuk yapmasaydın" dedi.

Hatice'den İvana Sert’e: Ticaret evliliği yapıp sonra haraca bağlıyorsun
ABONE OL

İvana Sert, geçtiğimiz günlerde velayeti kendisinde olan oğlu Ateş'e verdiği nafakayı artırması için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı. Sert, "Eski eşimin maddi durumu Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen, çocuğa ödediği nafaka yetersizdir" diyerek oğlunun 5 bin lira olan nafakasının 15 bin liraya çıkarılmasını istedi.

"ÇOCUK SENİN!"
Ivana Sert, eski eşi Yurdal Sert'in "İşlerim yolunda gitmiyor" şeklindeki savunmasına, "Hepimizin işleri kötü gidiyor ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız, bu kadar yani" karşılığını verdi.

41 yaşındaki ünlü isim, "Ben nafakayı az bulmuyorum ama çocuğun okul masraflarını karşılamadığı için yapacak bir şey yok. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Sonuçta bu senin evladın, çocuk senin!" dedi.

Haticeden İvana Sert’e: Ticaret evliliği yapıp sonra haraca bağlıyorsun

İvana Sert, "Ben çocuğum için çalışıyorum. Ömrümü veriyorum ve herkes de böyle yapmalı bence. Baba olarak değerlendirsinler bu konuyu. Eşine vermiyorsun zaten nafakayı, çocuk için veriyorsun" ifadelerini kullandı. 2004'te dünyaevine giren Yurdal Sert ve İvana Sert'in evliliği dokuz yıl sürmüştü.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İvana Sert'ten eski eşine: Hepimizin işleri kötü!

"BU HARACA BAĞLAMAK!"
Şarkıcı Hatice ise sosyal medya hesabında Sert'i şu sözlerle eleştirdi: "Bu, ticaret evliliği yapıp, sonra haraca bağlamak, başka bir şey değil. Nafaka alamayacağını düşündüğün adama çocuk yapmayacaksın o zaman."

    Magazin Haberleri Bülteni (11 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şok sözler! "Ben olsam Sumudica'yı otobüse bindirmezdim"

    Şok sözler! "Ben olsam Sumudica'yı otobüse bindirmezdim"

    BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

    BB Erzurumspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

    Rachid Gezzal: Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz

    Rachid Gezzal: Şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyiz

    Konyaspor'dan hakem Serkan Tokat'a tepki

    Konyaspor'dan hakem Serkan Tokat'a tepki

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet