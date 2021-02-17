MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hayalindeki evi satıyor
17.02.2021 - 07:00 |

Hayalindeki evi satıyor

ABD’li model Cara Delevingne, ablası Poppy ile “Hayallerimizin evi” dediği evini satışa çıkardı.

Hayalindeki evi satıyor
ABONE OL

 

Cara Delevingne,  Hollywood   tepelerinde yer alan evini satışa çıkardı. 28 yaşındaki model, ablası Poppy ile ortaklaşa aldıkları yapı için 3.75 milyon dolar (yaklaşık 26 milyon TL) değer biçti. Delevingne, daha önce verdiği bir röportajda, “Los Angeles, yalnızlaştıran bir şehir olabiliyor. İnsanlara ulaşmak için gerçekten çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bu bizim hayalimizdeki kız kardeşler evimiz olacak” ifadelerini kullanmıştı. Yapıda, havuz, sinema ve iki ayrı oyun salonu da bulunuyor.

    Talat Bulut: Kovaladıkça kaçan Covid-19 musun sen?Ünlü oyuncu Talat Bulut da koronavirüs aşısı oldu. Bulut, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Barcelona - Paris Saint Germain: 1-4

    Barcelona - Paris Saint Germain: 1-4

    Leipzig - Liverpool: 0-2

    Leipzig - Liverpool: 0-2

    Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas için değer

    Son dakika - Ahmet Ağaoğlu: Bakasetas için değer

    Cengiz Durmuş: Sporcu sayımızı 700 bine çıkartma hedefimiz var

    Cengiz Durmuş: Sporcu sayımızı 700 bine çıkartma hedefimiz var

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet