Hayalindeki evi satıyor

Cara Delevingne, Hollywood tepelerinde yer alan evini satışa çıkardı. 28 yaşındaki model, ablası Poppy ile ortaklaşa aldıkları yapı için 3.75 milyon dolar (yaklaşık 26 milyon TL) değer biçti. Delevingne, daha önce verdiği bir röportajda, “Los Angeles, yalnızlaştıran bir şehir olabiliyor. İnsanlara ulaşmak için gerçekten çaba sarf etmeniz gerekiyor. Bu bizim hayalimizdeki kız kardeşler evimiz olacak” ifadelerini kullanmıştı. Yapıda, havuz, sinema ve iki ayrı oyun salonu da bulunuyor.