İBO Show yakında başlıyor. İbrahim Tatlıses'in yıllarca sunduğu program için hayranlarının heyecanı dorukta... Net tarihi öğrenmek isteyenler sürekli olarak İBO Show (şov) ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? diye soruyor.

İBO SHOW 2020 HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

İBO Show 2020 STAR TV kanalında ekrana gelecek.

İBO SHOW 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İBO Show 2020 sezonunun yayınlanma tarihi henüz açıklanmadı. İBO Show yayın tarihi duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

İBO SHOW İLK BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show’un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden ‘Nerede kalmıştık?’ diyerek ilk bölümün açılışını yapacak.