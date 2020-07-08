İlay Erkök kimdir, kaç yaşında? İlay Erkök biyografisi

İlay Erkök kimdir sorusu magazin haberlerini takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İlk olarak TV ekranında Güneşi Beklerken adlı dizi ile adım atan İlay Erkök, son olarak ATV ekranında yayınlanan Hercai dizisinde Yaren Şadoğlu karakteri ile karşımıza çıktı. Sevilen oyuncu İlay Erkök 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan İlay Erkök bir dönem Tolga Çevik'in asistanlığı görevini üstlenmiştir.

İLAY ERKÖK KİMDİR?

İlay Erkök, 1 Ekim 1993 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

Royal Conservatoire of Scotland’da oyunculuk eğitimi alan İlay Erkök, İngiltere dönüşü ünlü komedyen Tolga Çevik’in asistanlığını yapmıştır.

Darısı Başımıza, İlk Öpücük Seni Gidi Seni, Hayatımın aşkı gibi projelerde yer alan İlay Erkök şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Yaren Şadoğlu karakterine hayat vermektedir. İlay Erkök, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Terazi burcudur.