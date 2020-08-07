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HaberlerMagazin Haberleri İsmail Filiz: Yeni sezonda ekranda olabilirim
07.08.2020 - 12:53 |

İsmail Filiz: Yeni sezonda ekranda olabilirim

Babalık duygusunu tatmaya hazırlanan oyuncu İsmail Filiz, geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da görüntülendi.

İsmail Filiz: Yeni sezonda ekranda olabilirim
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Bir restoranda yemek yedikten sonra muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp poz veren İsmail Filiz, ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Aralık ayında yeni sinema filminin vizyona gireceğini söyleyen oyuncu, "Pandemi dolayısıyla hem film hem de bazı projeler ertelenmişti. Artık startı verdik. Şu an yeni dizi projeleri okuyorum, yeni sezonda ekranlarda olabilirim" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (7 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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