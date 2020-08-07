İsmail Filiz: Yeni sezonda ekranda olabilirim

Bir restoranda yemek yedikten sonra muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp poz veren İsmail Filiz, ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Aralık ayında yeni sinema filminin vizyona gireceğini söyleyen oyuncu, "Pandemi dolayısıyla hem film hem de bazı projeler ertelenmişti. Artık startı verdik. Şu an yeni dizi projeleri okuyorum, yeni sezonda ekranlarda olabilirim" dedi.