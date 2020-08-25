'İspanya’daki Türk olgusunun temel referansı Engin Akyürek'

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "İspanya'daki Türk Olgusunun Simgesi" başlıklı yazısı şöyle:

"İspanya’da yayınlanan Türk dizileri ve oyuncularından en çok hangisinin sevildiğine dair yapılan son anketlerden biri; ‘Mejor Actor Turco’ yani ‘En İyi Türk Erkek Oyuncu’... Türk dizilerine büyük ilgi gösteren İspanyollar’ın katıldığı anketin sonucu şöyle:

- Engin Akyürek: Yüzde 69

- Ulaş Tuna Astepe: Yüzde 13.6

- Akın Akınözü: Yüzde 13.2

- Caner Cindoruk: Yüzde 4.2

Akyürek’ün, Beren Saat’li ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’den sonra başrolünü Tuba Büyüküstün’le paylaştığı ‘Kara Para Aşk’ın tekrarıyla bile dizileri yeni yayınlanan Astepe, Akınözü ve Cindoruk’a anketlerde bu denli açık ara fark atması kadar İspanya’da oluşturduğu algı ilginç. İspanyol medyasında bu konuda çıkan analiz haberin başlığı şu: Engin Akyürek: İspanya’daki Türk olgusunun temel referansıdır."

Engin Akyürek ile Beren Saat, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan fenomen dizi "Fatmagül'ün Suçu Ne?"de başrolü paylaşmıştı.