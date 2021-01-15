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15.01.2021 - 17:48 |

İşte Kibariye'nin torunu Aras bebek

Üç ay önce doğum yapan Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, bir erkek bebek dünyaya getirmişti. 60 yaşındaki şarkıcı şarkıcı Kibariye de ilk kez anneanne olma heyecanı yaşamıştı.

İşte Kibariye'nin torunu Aras bebek
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Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz yıl Bülent Burak ile dünyaevine girdi. Birgül Küçükbalçık, üç ay önce anne oldu. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, bebeğin adını 'Aras' koydu.

Torun heyecanı yaşayan Kibariye'nin, o günden beri kızının yanından bir an olsun ayrılmadığı öğrenildi. İlk kez torun sahibi olma heyecanı yaşan şarkıcı ve eşi Ali Küçükbalçık, Aras bebeğin yüzünü gösterdi.

Aras bebeğin dedesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda yorum aldı.

İşte Kibariyenin torunu Aras bebek

400 BİN TL'LİK HEDİYE
Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı törenle dünyaevine giren Birgül Küçükbalçık-Bülent Burak çifti, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan evine yerleşmişti. Ünlü şarkıcı, kızı Birgül'e doğum hediyesi olarak çok istediği bir spor araba hediye etmişti. 400 bin TL'ye araç satın alarak kızına sürpriz yapan Kibariye, "Torunum ve kızım için helal olsun. Onlara her şeyimi veririm" ifadelerini kullanmıştı.

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