Jessica May kestane pişirdi

Geçtiğimiz temmuz ayında Türk vatandaşlığına hak kazanan oyuncu Jessica May, Rize’ye gitti. Bölge halkı tarafından çok sevilen Brezilyalı gelini, çok sayıda kişi ziyarete gitti. Sosyal mesafeye dikkat eden May, misafirlerine sobanın üstünde kestane pişirdi.

“MIHLAMA YAPMAYI ÖĞRENDİM”

Ünlü oyuncu, “Türk yemekleriyle aranız nasıl?” sorusuna, "Türk yemeklerine bayılıyorum. Eşim Karadenizli olduğu için kendim de mıhlama yapmayı öğrendim. Zayıf olduğuma bakmayın yemek yemeyi çok seviyorum" cevabını vermişti.

Son dönemde Türkiye'de rol aldığı projelerle adından söz ettiren Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türk vatandaşlığı için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında hak kazandığı vatandaşlığa, koronavirüs pandemisi nedeniyle yeni başvurabildi.

Fotoğrafçı Hüseyin Kara'yla üç yıl önce evlendiği için vatandaş olabilecek olan May'ın, ailesinin evrakları Brezilya'dan yeni gönderdiği ortaya çıktı. Uçuşların olmadığı için ve kendisi de ülkeye gidemeyen ünlü oyuncunun, Türk vatandaşı olacağı için heyecanlı olduğu öğrenildi.

İLK GÖRÜŞTE AŞK

Jessica May, eşi ile tanışmalarını, "Hüseyin ile ilk görüşte aşk oldu, onu gördüğüm an aşık oldum. Sette bir konuştuk, sonra her şey başladı. İngilizce-Türkçe yarı yarı konuşurken bu hale geldik" sözleriyle anlatmıştı.

"ÇOCUK İÇİN ERKEN"

'Yeni Gelin' dizisiyle yıldızı parlayan Jessica May, anne olmak için erken olduğunu söyleyerek, "Şu an her şeyimle işime odaklandım” demişti.