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16.02.2020 - 13:36 |

Jeyan Büyükburç askerlere selam gönderdi

Kendine özgü sesi ve yorumuyla beğeni toplayan Jeyan Büyükburç, 14 Şubat Sevgililer Günü gecesinde sahne aldı. Büyükburç, konserinin ilk bölümlerinde duygusal şarkılarla romantizm rüzgârı estirdi.

Jeyan Büyükburç askerlere selam gönderdi

Konserin ikinci bölümünde 90'ların hafızalardan silinmeyen şarkılarıyla enerjiyi yükselten güzel şarkıcı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan askerlere de sahneden selam gönderdi.

Askerlerimize her zaman dua ettiğini söyleyen Büyükburç, “Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Onları bu yüce görevlerinde muzaffer kılsın. Eşlerine, nişanlılarına, sevdiklerine kavuştursun” diyerek duygularını paylaştı.

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Cadde Yazarları

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