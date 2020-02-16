Jeyan Büyükburç askerlere selam gönderdi

Konserin ikinci bölümünde 90'ların hafızalardan silinmeyen şarkılarıyla enerjiyi yükselten güzel şarkıcı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan askerlere de sahneden selam gönderdi.

Askerlerimize her zaman dua ettiğini söyleyen Büyükburç, “Allah Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Onları bu yüce görevlerinde muzaffer kılsın. Eşlerine, nişanlılarına, sevdiklerine kavuştursun” diyerek duygularını paylaştı.