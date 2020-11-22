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22.11.2020 - 21:17 |

Kefaret oyuncuları kimler, konusu nedir? Kefaret ne demek?

Kefaret dizisi bu akşam ilk bölümüyle yayınlanıyor. FOX TV'nin yeni dizisi Kefaret hakkında meraklı arayış başladı. Peki Kefaret dizisinin oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? Kefaret ne demek? İşte dizi hakkında merak edilenler...

Kefaret oyuncuları kimler, konusu nedir? Kefaret ne demek?
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Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla ilgi görmeye başlayan Kefaret dizisinin oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Kefaret dizisi hakkında bilinenler...

KEFARET OYUNCULARI

Zeynep Gökmen Çınarlı Nurgül Yeşilçay

Sinan Demir Mert Fırat

Ahmet Çınarlı Yurdaer Okur

Meltem Serez Özge Özacar

Nil Anıl Ege Kökenli

Arzu Kendir Mine Kılıç

Münevver Demir Ayşegül Cengiz

Zeki Köse Tolga Güleç

KEFARET KONUSU NEDİR?

Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.

KEFARET NE DEMEK?

İşlenmiş olan bir günahı Tanrı’ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka ya da tutulan oruç.

22 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni22 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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