Kefaret oyuncuları kimler, konusu nedir? Kefaret ne demek?
Kefaret dizisi bu akşam ilk bölümüyle yayınlanıyor. FOX TV'nin yeni dizisi Kefaret hakkında meraklı arayış başladı. Peki Kefaret dizisinin oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? Kefaret ne demek? İşte dizi hakkında merak edilenler...
Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla ilgi görmeye başlayan Kefaret dizisinin oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Kefaret dizisi hakkında bilinenler...
KEFARET OYUNCULARI
Zeynep Gökmen Çınarlı Nurgül Yeşilçay
Sinan Demir Mert Fırat
Ahmet Çınarlı Yurdaer Okur
Meltem Serez Özge Özacar
Nil Anıl Ege Kökenli
Arzu Kendir Mine Kılıç
Münevver Demir Ayşegül Cengiz
Zeki Köse Tolga Güleç
KEFARET KONUSU NEDİR?
Bir kasaba lisesinde öğretmenlik yapan ve doktor kocası Ahmet ve iki küçük çocuğu ile mutlu bir hayat sürdüren Zeynep’in rüya gibi yaşamı kızının ortadan kaybolması ile bir anda cehenneme dönecektir. Zeynep bir bir elindeki her şeyi yitirirken İstanbul’dan atanan başarılı genç komiser Sinan sayesinde umudunu asla yitirmeyecek ve hayata sımsıkı tutunma gücü bulacaktır. Kızını bulabilmek için her yolu denemesine rağmen bir sonuca ulaşamayan Zeynep sonunda çılgınca bir eyleme kalkışır ve hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalır.
KEFARET NE DEMEK?
İşlenmiş olan bir günahı Tanrı’ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka ya da tutulan oruç.