Kırmızı Oda Can (Feyyaz Şerifoğlu) kimdir? Gerçekte var mı?

Kırmıcı Oda cuma günleri ekrana gelirken diziye "Can" karakteri damga vurdu. Hem karakter hem de ona hayat veren Feyyaz Şerifoğlu gündem oldu.

KIRMIZI ODA CAN KİMDİR?

Can karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, 1991 yılında Rize'de doğdu. Feyyaz Şerifoğlu, Tekirdağ'da Tekstil Mühendisliği okudu. Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu'nun ilk single çalışması “Gidene” ise söz,müzik ve aranjesi Onur Özdemir’e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık’ta tüm dijital platform da yerini aldı. Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapmaktadır.

CAN GERÇEKTE VAR MI?

Dizide Boncuk'un hayali kişiler görüyor olması nedeniyle aşık olduğu Can (Feyyaz Şerifoğlu) isimli karakterin de hayal olduğu iddiaları yer alsa da dizinin ilerleyen bölümlerinde gerçekler ortaya çıkacak…