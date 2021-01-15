MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kırmızı Oda Can (Feyyaz Şerifoğlu) kimdir? Gerçekte var mı?
15.01.2021 - 23:11 |

Kırmızı Oda Can (Feyyaz Şerifoğlu) kimdir? Gerçekte var mı?

Kırımızı Oda bu akşam ekranlara gelirken "Can" karakteri yine diziye damga vurdu. Hem "Can" karakteri hemde onu canlandıran Feyyaz Şerifoğlu gündem oldu. İşte detaylar...

Kırmızı Oda Can (Feyyaz Şerifoğlu) kimdir? Gerçekte var mı?
ABONE OL

Kırmıcı Oda cuma günleri ekrana gelirken diziye "Can" karakteri damga vurdu. Hem karakter hem de ona hayat veren Feyyaz Şerifoğlu gündem oldu.

KIRMIZI ODA CAN KİMDİR?

Can karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu, 1991 yılında Rize'de doğdu. Feyyaz Şerifoğlu, Tekirdağ'da Tekstil Mühendisliği okudu. Ajda Pekkan'ın vokalisti olan Feyyaz Şerifoğlu'nun ilk single çalışması “Gidene” ise söz,müzik ve aranjesi Onur Özdemir’e ait olan DMC etiketi ile 18 Aralık’ta tüm dijital platform da yerini aldı. Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapmaktadır.

CAN GERÇEKTE VAR MI?

Dizide Boncuk'un hayali kişiler görüyor olması nedeniyle aşık olduğu Can (Feyyaz Şerifoğlu) isimli karakterin de hayal olduğu iddiaları yer alsa da dizinin ilerleyen bölümlerinde gerçekler ortaya çıkacak…

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadın milli güreşçilerden Fransa'da 3 madalya

Kadın milli güreşçilerden Fransa'da 3 madalya

Frutti Extra Bursaspor - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 89-84

Frutti Extra Bursaspor - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 89-84

Son dakika - Fenerbahçe'de Filip Novak gelişmesi!

Son dakika - Fenerbahçe'de Filip Novak gelişmesi!

PSG'de Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı

PSG'de Mauricio Pochettino koronavirüse yakalandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet