Kırmızı Oda Nazlı kimdir, gerçek adı nedir? Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda yeni bölümü ile bugün izleyicilerle buluşuyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kırmızı Oda cuma akşamları yayınlanıyor. Kırmızı Oda dizisinde Pınar Deniz, Nazlı karakterine hayat veriyor. Peki Kırmızı Oda Nazlı, Pınar Deniz kimdir?

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu .Deniz, Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı.