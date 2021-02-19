MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kırmızı Oda Nazlı kimdir, gerçek adı nedir? Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında?
19.02.2021 - 21:34 |

Kırmızı Oda Nazlı kimdir, gerçek adı nedir? Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında?

Kırmızı Oda dizisinde Nazlı karakterini Pınar Deniz canlandırıyor. Binnur Kaya'nın başrolünde yer adlığı dizi TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Nazlı karakterine hayat veren Deniz'in yaşamı merak ediliyor. Peki Kırmızı Oda Nazlı kimdir, Pınar Deniz kaç yaşında?

Kırmızı Oda Nazlı kimdir, gerçek adı nedir? Pınar Deniz kimdir, kaç yaşında?
ABONE OL

Kırmızı Oda yeni bölümü ile bugün izleyicilerle buluşuyor. Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Kırmızı Oda cuma akşamları yayınlanıyor. Kırmızı Oda dizisinde Pınar Deniz, Nazlı karakterine hayat veriyor. Peki Kırmızı Oda Nazlı, Pınar Deniz kimdir?

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1993'te Adana'da doğdu .Deniz, Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kırmızı Oda Nazlı'nın eski sevgilisi Haluk kimdir, gerçek adı ne? Yılmaz Kunt kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Koronavirüs aşısı olan Nilüfer'i kızdıran yorum!Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına devam ediliyor. Aşı olanlardan biri de Nilüfer'di. Aşı olduğu anı sosyal medyada paylaşan ünlü şarkıcıya, takipçisinden şaşırtan bir mesaj geldi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana Demirspor - Altay: 1-2

Adana Demirspor - Altay: 1-2

Kubilay Kanatsızkuş taraftar hasreti çekiyor

Kubilay Kanatsızkuş taraftar hasreti çekiyor

Son dakika - Abdullah Avcı: "Yedinci galibiyetimizi almışız, inanın farkında değilim"

Son dakika - Abdullah Avcı: "Yedinci galibiyetimizi almışız, inanın farkında değilim"

Son dakika - Aykut Kocaman patladı! "Amatörce hatalar"

Son dakika - Aykut Kocaman patladı! "Amatörce hatalar"

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet