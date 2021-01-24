Kırmızı Oda Sadi kimdir, gerçek adı nedir? Sadi rolünü oynayan Erkan Petekkaya nereli, kaç yaşında, dizileri neler?

Kırmızı Oda dizisi oyuncuları ile en çok beğenilen diziler arasında yer almayı başardı. Boncuk, Kumru gibi karakterlerin hikayesi izleyeni ekrana kitledi. Gerçek hikayelerden esinlenilen Kırmızı Oda'ya yeni bir oyuncu dahil oluyor. Erkan Petekkaya'nın Sadi rolü ile ekrana geleceği Kırmızı Oda heyecanla her hafta bekleniyor. Peki, Kırmızı Oda Sadi kim?

KIRMIZI ODA SADİ KİM?

Kliniği ilk kez ziyaret eden ve bir süredir iyi olmadığı söylenen Sadi, kendi deyişiyle 'Delikanlı Sadi', Doktor Hanım ve doktor Piraye'yi ilk bakışta korkutacaktır. Lüks ve karanlık bir hayatı var gibi görünen Sadi'nin belindeki silah doktorlara korkuyu yaşatan detay olacaktır.

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR?

Aslen Diyarbakırlı olan Petekkaya, Elazığ'da 11 Aralık 1970 tarihinde dünyaya geldi. Çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası’nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okuduktan sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993’ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında TV ile tanıştı ve televizyon dünyasındaki kariyerine 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam etti. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçti.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde rol aldı. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam etti ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi. 2005-2007 yayın döneminde atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik adlı televizyon dizisinde Ömer’i canlandırdı.

2007 Ekim ayında başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırdı. Petekkaya yine 2008 de Son Bahar adlı televizyon dizisinde “Galip”'i canlandırmıştır. 2010 yılında da Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. 2010-2012 yılları arasında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Ali Kaptan adlı karaktere hayat veren oyuncu, 2003 yılından bu yana Didem Petekkaya ile evlidir ve çiftin bir çocuğu vardır.

DİZİLERİ

1998 Güzel Günler

1998 Aynalı Tahir

2001 Aşkına Eşkiya

2003 Bedel

2003 Taştan Kalp

2003 Japonyalı Gelin

2003 Serseri

2005 Beyaz Gelincik

2005 Köpek

2007 Sessiz Fırtına

2008 Sonbahar

2009 Bahar Dalları

2009 Hanımın Çiftliği

2010 Hanımeli Sokağı

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2012-2014 Dila Hanım

2013 Benim Hala Umudum Var

2014-2017 Paramparça

2017 Kayıt Dışı

2019 Vurgun

2020 Gel Dese Aşk