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01.01.2021 - 11:04 |

Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında? Hasan Can Kaya nereli?

Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında? Konuşanlar ile Youtube'da izleyici kitlesi oluşturan Hasan Can Kaya O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne aldı. Hasan Can Kaya ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor.

Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında? Hasan Can Kaya nereli?
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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yine birbirinden özel isimleri sahnesinde ağırlıyor. Beyazıt Öztürk, Hadise, Ebru Gündeş ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye jürisi Hasan Can Kaya'nın performansı ile eğlenceli dakikalar yaşandı. İşte Hasan Can Kaya ile ilgili merak edilenler...

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989’da İstanbul’un Güngören ilçesinde doğdu. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020’de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

HASAN CAN KAYA PROJELERİ

Konuşanlar Talk Show
Hasan Can Kaya - Stand Up Party

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Cadde Yazarları

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