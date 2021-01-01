Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir, kaç yaşında? Hasan Can Kaya nereli?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yine birbirinden özel isimleri sahnesinde ağırlıyor. Beyazıt Öztürk, Hadise, Ebru Gündeş ve Murat Boz'un yer aldığı O Ses Türkiye jürisi Hasan Can Kaya'nın performansı ile eğlenceli dakikalar yaşandı. İşte Hasan Can Kaya ile ilgili merak edilenler...

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989’da İstanbul’un Güngören ilçesinde doğdu. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş’ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020’de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

HASAN CAN KAYA PROJELERİ

Konuşanlar Talk Show

Hasan Can Kaya - Stand Up Party