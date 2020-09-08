Kubilay Aka'nın flaş koronavirüs açıklaması!

Milliyat gazetesinden Al iEyüboğlu'nun, "Kubilay Aka'nın Koronavirüs Açıklaması" başlıklı yazısı şöyle:

"Koronavirüs yüzünden 53 yurttaşımızın hayatını kaybettiği gün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın kamuoyuna açıkladığı veriler çarpıcı: Son bir ayda koronavirüse yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların yüzde 11’i yine bu yaş grubundan. Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı. Virüse karşı gücümüz birlikte tedbir.

Aynı gün rol arkadaşı Alina Boz’la birlikte Covid-19 testi pozitif çıkan ‘Aşk 101’ dizisinin başrol oyuncusu Kubilay Aka’nın paylaştığı tweet: Sıkıntı yok, covid-19 kime bulaştığını bilmiyor.

Boz ve Aka’ya 'geçmiş olsun' diyor, şifa diliyor ve bu vesileyle koronavirüs konusundaki yaygın bir yanlışa dikkat çekmek istiyorum.

Gençlerin, koronavirüsü ayakta atlattığı konusunda yaygın inanış var, ama resmi veriler hiç de öyle demiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir aylık verileri açıklarken, zatürresi gelişen hastalardan yüzde 11’inin gençler olduğunu özellikle vurguladı. Çünkü, koronavirüsten hayatını kaybedenler arasında başka hiçbir hastalığı olmayan gençler de var."