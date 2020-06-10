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10.06.2020 - 23:12 |

Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 25. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

ATV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 25. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne Kongar'ın ihaneti damga vurdu ve ortalık karıştı. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 25. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 25. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?
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KURULUŞ OSMAN 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düğün toyuna Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay’la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay’ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve Alpleri, Balgay’a karşı harekete geçiyor. Hazan Hatun’un gelişi obada dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Balgay’ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun’u gelişiyle Kayı Obası’nda dengeler nasıl değişecek?

KURULUŞ OSMAN 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 26. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

KURULUŞ OSMAN 25. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Kuruluş Osman 25. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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