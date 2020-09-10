MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Kuruluş Osman' yeni sezon fragmanı yayınlandı
10.09.2020 - 10:39 |

'Kuruluş Osman' yeni sezon fragmanı yayınlandı

'Kuruluş Osman' dizisinin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Dizinin yeni sezon fragmanında Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit ve Emin Gürsoy da dikkatleri çekti.

'Kuruluş Osman' yeni sezon fragmanı yayınlandı
ABONE OL

İlk sezonunda milyonları ekran başına kilitleyen ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yeni sezona da bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Ahmet Yenilmez, Cüneyt Arkın ve Sera Kaya gibi pek çok tecrübeli ismi kadrosuna katan Kuruluş Osman'ın 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı.

"YENİ BİR DEVLET KURMA VAKTİ GELDİ"
Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtım fragmanına "Vaktidir gayri, iz sürüp yol açıp devlet olma vaktidir" sözleri damga vuruyor. Kuruluş Osman'ın fragmanı sosyal medyada da beğeni topladı.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman'ın yeni sezonu ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı. Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yeni bölüm için ‘yakında' ifadesi kullanıldı.

Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino!Ünlü etçi Nusret Gökçe, altın tozlu etten sonra altın tozlu cappuccino da üretmeye başladı. Ünlü işletmeci, altın tozu katılmış cappuccino'sunu da ilk kendisi denedi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Oğlum Türk topraklarında doğacak'

'Oğlum Türk topraklarında doğacak'

'Oktay Kaynarca verdiğin sözü unutma'

'Oktay Kaynarca verdiğin sözü unutma'

Ziynet Sali'den tatil pozları

Ziynet Sali'den tatil pozları

MasterChef eleme adayları kimler? Dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım kaybetti?

MasterChef eleme adayları kimler? Dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım kaybetti?

Sıradaki Haber