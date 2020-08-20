MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Lüküs hayat!
20.08.2020 - 07:00 |

Lüküs hayat!

Bir süredir tatilin tadını çıkaran Rita Ora, hafta başında sevgilisi Romain Gavras ile Yunanistan’ın Corfu adasında gitti. Şarkıcının konakladığı villanın fiyatı ise şaşırttı.

Lüküs hayat!
ABONE OL

Hafta başında sevgilisi Romain Gavras ile Yunanistan’ın Corfu adasında tatile çıkan Rita Ora’nın, geceliği 17 bin pound’luk (yaklaşık 166 bin TL) bir villada konakladığı öğrenildi.

29 yaşındaki şarkıcının, sevgilisinin yanı sıra ailesi ve arkadaşlarıyla kaldığı lüks mekanda, yedi süit oda, iki havuz, SPA ve sinema salonunun yanı sıra, özel sahili ve 24 metrelik yatı bulunuyor. Bir haftalık tatil için servet harcayan Ora, sosyal medya hesabından eğlenceli anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rita Ora’dan havuzda üstsüz paylaşım!

ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Rita Ora, geçtiğimiz günlerde de havuzda verdiği üstsüz pozla sosyal medyada gündem oldu. Havuzdaki anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan şarkıcı, suyun içindeki üstsüz fotoğrafıyla dikkat çekti.

16 milyon takipçisi bulunan Ora, tatil paylaşımları ile 500 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

Lüküs hayat

 

Bergüzar Korel gözyaşları içinde yardım istediOyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'ALDIĞIM NEFESTEN UTANIYORUM’

'ALDIĞIM NEFESTEN UTANIYORUM’

Lüküs hayat!

Lüküs hayat!

Bodrum’da renkli gece

Bodrum’da renkli gece

Baba-kız buluşması

Baba-kız buluşması

Sıradaki Haber