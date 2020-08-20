Lüküs hayat!

Hafta başında sevgilisi Romain Gavras ile Yunanistan’ın Corfu adasında tatile çıkan Rita Ora’nın, geceliği 17 bin pound’luk (yaklaşık 166 bin TL) bir villada konakladığı öğrenildi.

29 yaşındaki şarkıcının, sevgilisinin yanı sıra ailesi ve arkadaşlarıyla kaldığı lüks mekanda, yedi süit oda, iki havuz, SPA ve sinema salonunun yanı sıra, özel sahili ve 24 metrelik yatı bulunuyor. Bir haftalık tatil için servet harcayan Ora, sosyal medya hesabından eğlenceli anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

ÜSTSÜZ POZ VERDİ

Rita Ora, geçtiğimiz günlerde de havuzda verdiği üstsüz pozla sosyal medyada gündem oldu. Havuzdaki anlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan şarkıcı, suyun içindeki üstsüz fotoğrafıyla dikkat çekti.

16 milyon takipçisi bulunan Ora, tatil paylaşımları ile 500 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.