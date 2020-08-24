MasterChef Barbaros kimdir, kaç yaşında? Barbaros Yoloğlu biyografisi

Barbaros Yoloğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. MasterChef 2020 son 16 kadrosunda adını yazdırmayı başaran isimler arasında yer alan MasterChef Barbaros Yoloğlu geçtiğimiz hafta Kırmızı takım kaptanı olan Ayyüce Kamit tarafından takımına seçilen ilk isimler arasında yer almıştı. Bu akşam ekrana gelecek olan ikinci kaptanlık oyununda Islak Hamburger konusunda nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olan MasterChef Barbaros hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

MASTERCHEF BARBAROS YOLOĞLU KİMDİR?

Samsun’un Alaçam ilçesinde doğan Barbaros Yoloğlu, liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi’ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum’da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.

2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef’e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.