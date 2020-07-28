MasterChef Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Danilo Şef nereli? İşte biyografisi

TV8'in fenomen haline gelen yarışması MasterChef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya'nın Toskana kentinde hayata gözlerini açtı. 2012'de Tuğçe Demirbilek ile evlenen Danilo Şef ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

DANILO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna 15 Nisan 1982'de Prato, Toskana, İtalya'da doğdu. Aşçılığı aile mesleği olarak devraldı. Aşçılık yeteneğini ünlü İtalyan şeflerle çalışarak İtalyan Mutfağı üzerine pekiştirdi.

Türk Mutfağı ile ilgilenen Zanna, bu konuda kariyer yapmak istediği için İtalya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başladı.

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute’de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

2012 senesinde Tuğçe Demirbilek ile evlenmiştir.