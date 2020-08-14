Masterchef Dilara neden ayrıldı? Masterchef Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef Türkiye'de yarışmacılar ana kadroya girmek için rekabet ediyorlar. Dün yayınlanan bölümde Dilara Türüt, Masterchef'in final turunda ayrılmak istediğini belirtti. Dilara'nın ayrılması isteği ise merak konusu oldu. Peki Masterchef Dilara neden ayrıldı?

MASTERCHEF DİLARA NEDEN AYRILDI?

Dilara, "Şefim ben daha fazla devam etmek istemiyorum. Ben bu meslekte ilerlemek istiyorum ama kendi adımı daha da fazla düşürmeden, sizin de izniniz olursa devam etmek istemiyorum. Kurtlar sofrası burası. Hem mutfak bilgim, hem de duygusal olarak kendimi geliştirip öyle gelmek gerekiyormuş. Kendimi daha iyi geliştirip daha sonra tekrar karşınıza çıkacağım" ifadelerini kullandı.

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Dilara Türüt, 19 yaşında.Rize'de Japon restoranında çalışan Dilara Türüt, MasterChef Türkiye'ye de Rize'den katılıyor. 2 senedir profesyonel olarak mutfaklarda çalıştığını belirten Dilara Türüt'ün okuduğu okul nedeniyle ilk 2 sene de stajerlik yapmış.