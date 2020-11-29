MasterChef eleme adayları: Kim elendi? MasterChef Türkiye takım oyununu kim kazandı?

Ekranların fenomen lezzet yarışması MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı sürüyor. Önceki oyunu kaybeden kırmızı takım iki adayını eleme potasına dahil etmişti. Pazar günleri yapılan eleme oyunlarında bir kişi yarışmaya veda ediyor. Tayland mutfağı ile takım oyunu oynayan yarışmacılardan kim eleme potasına gitti?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

Sevilen yarışma programında ilk eleme adayı mavi takımdan Uğur olmuştu. Barbaros'un dokunulmaz olduğu oyun sonucunda ikinci eleme adayı ise Sefa seçildi. Eleme aşaması için ise henüz 3. aday belirlenmedi. Bu nedenle MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı netleşmedi.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef, 109. bölümünü Nevşehir'de özel konukları eşliğinde yaptı. Gerçekleştirilen oyunlar sonucunda Sefa ikinci eleme adayı olmuştu. 29 Kasım Pazar günü yapılan takım oyununu ise açık ara önde mavi takım aldı ve kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Tayland mutfağının ele alındığı bölümde; Tom Kha Gai, Money Bag, Pad Thai, Etli Massaman Köri, Mango Sticky Rice yemeklerinden oluşan bir menü için mücadele edildi.