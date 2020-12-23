22 Aralık MasterChef ikinci eleme adayı belli oldu! MasterChef en yüksek puanı kim aldı?

MasterChef Türkiye 2020, son 4'e kalan yarışmacılar kazanan olmak için bir hafta boyunca mücadelelerini sürdürecek. Pazartesi akşamı ilk eleme adayını belirleyen jüri ve yarışmacılar, bu akşam da ikinci eleme adayını potaya gönderiyor. MasterChef 22 Aralık bölümünde dünyaca ünlü şef Ömür Akkor'u ağırladı. Özel tabağı ile yarışmacıları terletti. En düşük puan alan yarışmacı ise günün sonunda potaya gidecek.

MASTERCHEF EN YÜKSEK PUANI KİM ALDI?

Yayımlanan yeni bölümde Ömür Akkor helva-i hakani yemeği ile yarışmaya katıldı. Serhat, Özgül ve Barbaros, Akkor'un yemeğini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Ömür Akkor yemeğini en iyi yapan Özgül 36 puanla birinci oldu. Serhat 30, Barbaros 26 puan aldı. Balık ile yapılan yemeğin ardından puanlar değişti. Böylelikle; Barbaros 47, Özgül 52 ve Serhat da 48 oldu.

Son oyunla birlikte Özgül 73 puan ile birinci oldu. Serhat 70 puan alarak ikinci seçildi.

MASTERCHEF İKİNCİ ELEME ADAYI

Pazartesi akşamı düzenlenen üç oyunun ardından birinci olan Barbaros oldu. Eleme potasına ilk giden isim ise Emir olarak açıklandı. İkinci eleme adayı ise 59 puan ile Barbaros oldu.