MasterChef Eray kimdir? Eray Aksungur kaç yaşında, aslen nereli?

MasterChef Eray Aksungur kimdir sorusu yarışmanın takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde takım kaptanı Emir ile tartışma yaşacak olan Eray oyun esnasında Emir'e karşı olan söylemlerinin ardından Emir oyunun sona ermesi ile bir daha seninle asla aynı takımda olmam mesajını veriyor. Kavga bununla da sona ermezken gerilim takım oyunu boyunca devam ediyor. Peki bu haftanın 3. eleme adayı olan Eray Aksungur kimdir?

MASTERCHEF ERAY AKSUNGUR KİMDİR?

1997 yılında Bolu’da doğan Eray Aksungur, çocukluk hayali olan aşçılığın peşinden gitmek için ilk adımı atmış ve Mengen Aşçılık Lisesi’ne başlamıştır. Orada aldığı iki senelik eğitimin ardından Bodrum Divan Otel’de ilk stajını tamamlayan ve tekrar okuluna dönen Aksungur, bir sonraki sene Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak görev almıştır. Okulunun son senesinde, okul başkanı olarak liderlik serüvenine başlayan Eray Aksungur, okulunu bitirdikten sonra Bodrum Marina Yat Kulübü’nde 1 sezon boyunca şeflik yapmış; ardından, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 yıl daha eğitim alarak iş hayatına devam etmiştir.

Okulu bitirdikten sonra İstanbul’a gelen ve çeşitli yerlerde çalışarak kendini geliştirmeye devam eden Aksungur, Lezzet Akademisi adlı programdan teklif alarak orada yarışmış; orada finale kalarak yarışmayı ikinci olarak bitirmiştir.

Ardından tekrar Bolu’ya dönen ve çeşitli yerlerde çalışan Eray Aksungur, hayallerinden biri olan MasterChef’e başvurarak yeni sezonda ana kadroda yer almaya hak kazanmıştır.