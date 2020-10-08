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08.10.2020 - 15:12 |

Masterchef Eray kimdir, kaç yaşında? Masterchef Eray ne iş yapıyor, nereli?

Masterchef Türkiye'de yarış devam ediyor. Masterchef Eray, geçtiğimiz bölümlerde söylediği şarkı ile programa damga vurdu. Masterchef'in dikkat çeken yarışmacılarından Eray'ın yaşamı merak ediliyor. Peki Masterchef Eray kimdir?

Masterchef Eray kimdir, kaç yaşında? Masterchef Eray ne iş yapıyor, nereli?
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Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danillo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Eray, Masterchef'in ön plana çıkan yarışmacıları arasında yer alıyor. Peki Masterchef Eray kimdir, kaç yaşında?

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

1997 yılında Bolu’da doğan Eray Aksungur, çocukluk hayali olan aşçılığın peşinden gitmek için ilk adımı atmış ve Mengen Aşçılık Lisesi’ne başlamıştır. Orada aldığı iki senelik eğitimin ardından Bodrum Divan Otel’de ilk stajını tamamlayan ve tekrar okuluna dönen Aksungur, bir sonraki sene Maxx Royal Kemer şirketinde stajyer olarak görev almıştır. Okulunun son senesinde, okul başkanı olarak liderlik serüvenine başlayan Eray Aksungur, okulunu bitirdikten sonra Bodrum Marina Yat Kulübü’nde 1 sezon boyunca şeflik yapmış; ardından, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçılık bölümünde 2 yıl daha eğitim alarak iş hayatına devam etmiştir.

Okulu bitirdikten sonra İstanbul’a gelen ve çeşitli yerlerde çalışarak kendini geliştirmeye devam eden Aksungur, Lezzet Akademisi adlı programdan teklif alarak orada yarışmış; orada finale kalarak yarışmayı ikinci olarak bitirmiştir.

Ardından tekrar Bolu’ya dönen ve çeşitli yerlerde çalışan Eray Aksungur, hayallerinden biri olan MasterChef’e başvurarak yeni sezonda ana kadroda yer almaya hak kazanmıştır.

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