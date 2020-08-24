MasterChef Türkiye kim elendi? MasterChef Türkiye'de dün akşam beklenmeyen isim gitti

MasterChef Türkiye 2020 sezonu bugün yepyeni bir haftaya başlıyor. Sedat'ın elenmesinden sonra yarışmaya yeni bir isim katılıyor. Yine 16 yarışmacı olan MasterChef Türkiye'de bu hafta Mavi takımın kaptanlığını kim kazanacak? İşte yeni bölümden heyecan dolu dakikalar...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de ilk haftada elenen kişi Sedat oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MasterChef Türkiye yeni bölümüne elenen ismin yerine, daha önce seçmelerde mücadele veren isimler geliyor. Bu hafta yarışmaya katılacak isim Sefa Okyay Kılıç oldu. Yine 16 yarışmacıya tamamlanan MasterChef Türkiye'de haftanın ilk yarışması ve kaptanlık oyununda yapılacak yemek ıslak hamburger. İşte heyecan dolu o fragman...