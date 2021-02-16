'Masumiyet' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı 'Masumiyet' dizisinin başlayacağı tarih belli oldu.

Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır’ın paylaştığı Masumiyet dizisi 24 Şubat Çarşamba ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

DİZİNİN KONUSU

Kadrosunda Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın ve Rüçhan Çalışkur gibi isimlerin de yer aldığı 'Masumiyet' dizisinin konusu ise şöyle;

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

ADI DEĞİŞTİ

Öte yandan Fox TV, ilk olarak 'Yaşı 19' olarak düşünülen dizinin ismini 'Masumiyet' olarak değiştirdi. Ayrıca 'Masumiyet' dizisinde partner olan Hülya Avşar ile Mehmet Aslantuğ, 25 yıl önce de 'Bir Kadının Anatomisi' filminde birlikte rol almıştı.