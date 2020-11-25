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25.11.2020 - 10:16 |

Masumlar Apartmanı 12. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Masumlar Apartmanı 11. son bölüm

Masumlar Apartmanı yaşanmış gerçek hikayesi ile son dönemin popüler dizilerinden biri haline geldi. Salı akşamları izleyeni ekrana kitleyen Masumlar Apartmanı 12. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı? Gülben'in Esat'a olan aşkı başta Esra olmak üzere herkesi perişan hale getirir. İşte, Masumlar Apartmanı 11. bölüm detayları...

Masumlar Apartmanı 12. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Masumlar Apartmanı 11. son bölüm
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Masumlar Apartmanı 11. son bölüm 24 Kasım Salı akşamı TRT1'de izleyenin beğenisine sunuldu. Dizinin son bölümünde; aşka küsen Safiye onca yılın ardından ilk aşkını karşısına görmüştür ve artık içi içini yer. Gülben ise Esat'ın sevgisiyle kendini kaybeder, bu anlarda İnci ona el uzatır. Ancak bu sırada en yakın arkadaşı Esra ise İnci'nin aşk sarhoşu olduğunu düşünerek kahrolur. Han, Gülben'in gerçek olmayan sevda nedeniyle herkese zarar vermesinden ötürü zor durumda kalmıştır. Masumlar Apartmanı son bölümde neler oldu?

MASUMLAR APARTMANI 12. YENİ BÖLÜM YAYIMLANDI MI?

Oyuncuları ile büyük beğeni toplayan TRT1'in son dönemde en çok izlenen  ve sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 11. bölüm yayımlandı ancak seyircinin heyecanla araştırdığı 12. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.

Masumlar Apartmanı 12. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı Masumlar Apartmanı 11. son bölüm

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkes Safiye’nin aşka düşman olduğunu düşünürken, Naci’nin gelişi onun tüm duygularını alt üst eder. Eski hatıraları yerlerinden bir bir çıkar ve Safiye’yi gafil avlar. Safiye onu karşı pencereden görme ihtimaliyle bile baş edemezken, Naci nin atacağı bir adımla daha da sarsılacaktır. Gülben ise Esat’ın evine giderek herkesi şaşırtmış, Han ve Esat’ı zor durumda bırakmıştır. İnci devreye girip tatsız bir olay yaşanmaması için elinden geleni yapar. Han’ın hayatındaki zorlukları daha da yakından gören İnci, onun yükünü hafifletmeye çalışır. Bu uğurda en yakın arkadaşı Esra’yla arasının bozulmasını bile göze alacaktır. Memduh okul kredisini ödemek için torunlarından gizli taksiciliğe başlar. Safiye Han’ın ardından Gülben’i de kaybedeceğine inanır. Yalnız öleceğini söyleyen annesinin haklı çıkmasından korkmaktadır.

    Magazin Haberleri Bülteni (25 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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